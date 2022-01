Senegal vs. Zimbabue EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 1 del Grupo B de la Copa Africana de Naciones, este lunes 10 de enero desde las 8:00 a.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Star+ (Star Plus). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Golpeado por un brote de contagios de COVID-19, Senegal hará su primera presentación en la trigésimo tercera edición de la Copa Africana de Naciones, cuando se mida con Zimbabue. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Kouekong.

Senegal vs. Zimbabue: horarios del partido y canales

México - 7:00 a.m. - Star+ (Star Plus)

Perú - 8:00 a.m. - Star+ (Star Plus)

Ecuador - 8:00 a.m. - Star+ (Star Plus)

Colombia - 8:00 a.m. - Star+ (Star Plus)

Bolivia - 9:00 a.m. - Star+ (Star Plus)

Venezuela - 9:00 a.m. - Star+ (Star Plus)

Paraguay - 10:00 a.m. - Star+ (Star Plus)

Chile - 10:00 a.m. - Star+ (Star Plus)

Argentina - 10:00 a.m. - Star+ (Star Plus)

Uruguay - 10:00 a.m. - Star+ (Star Plus)

Brasil - 10:00 a.m. - Star+ (Star Plus)

España - 2:00 p.m.

Senegal vs. Zimbabue: probables alineaciones

Senegal: Dieng, Bouna Sarr, Abou Cissé, Abdou Diallo, Ballo Touré, Pape Gueye, Gana Gueye, Kouyaté, Keita Baldé, Boulaye Dia y Sadio Mané. DT: Aliou Cissé.

Zimbabue: Mhari, Chimwemwe, Mudimu, Takwara, Kangwa, Musona, Madzongwe, Hadebe, Mahachi, Kadewere y Moyo. DT: Sunday Chidzambwa.

Senegal vs. Zimbabue: previa

El arquero del Chelsea, Edouard Mendy, podría perderse el primer partido de Senegal en el torneo, luego de haber dado positivo en COVID-19, anunció la Federación de Fútbol de Senegal hace unos días.

Tres jugadores dieron positivo el sábado en los test de 48 horas antes del partido: Mendy, considerado como el mejor arquero del torneo, el capitán del Napoli, Kalidou Koulibaly, y el delantero Famara Diedhiou.

En principio, ninguno de los tres jugadores participará en el estreno de Senegal en esta edición de la CAN, a menos que puedan presentar a tiempo un resultado negativo por coronavirus.

“No somos víctimas hoy, aunque estemos tristes por los que no están. Los jugadores están listos para los que están ausentes. No es solo Senegal quien quiere ganar este trofeo”, declaró en la previa, el seleccionador de Senegal, Aliou Cissé.

Como fuere, los ‘Leones’ de Senegal y su generación dorada (Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Sadio Mané...) llegan a Camerún con la presión que les otorga su rol de favoritos, y su necesidad de traducir al fin su talento en victorias.

La primera fase no debería resultar un gran obstáculo para los pupilos de Aliou Cissé, muy superiores sobre el papel a Guinea, que cambió de seleccionador -Kaba Diawara por Didier Six- un mes antes del torneo.

El Zimbabue del jugador del Lyon Tino Kadewere, privado de sus otras dos estrellas, Marsall Munetsi (Reims) y Marvelous Nakamba (Aston Villa), lesionados, y el modesto Malaui parten desde dos escalones por debajo.

Con información de AFP.

