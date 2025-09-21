Alianza Lima y Universidad de Chile empataron 0-0 el último jueves en un intenso partido que completó la ronda de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana de 2025. El empate deja la serie completamente abierta de cara a la revancha, el jueves próximo en Chile.

Alianza Lima no pudo aprovechar su condición de local en el estadio Alejandro Villanueva, en la capital peruana, para tomar ventaja. La revancha se jugará el próximo jueves en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de la ciudad chilena de Coquimbo sin la presencia de hinchas de Universidad de Chile.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Baja en la U. de Chile

Para este partido, la U. de Chile no podrá contar con el volante Marcelo Díaz , quien disputó 45 minutos en el partido de ida. El futbolista chileno presenta un desgarro y no será tomado en cuenta por su director técnico, Gustavo Álvarez.

Recordemos que, el equipo chileno fue sancionado con catorce partidos internacionales, siete de local y siete de visitante, sin sus hinchas por los violentos enfrentamientos entre sus hinchas y los del argentino, Independiente en partido de octavos jugado en Avellaneda.

La feroz pelea en el estadio Libertadores de América, una de las peores en los últimos años en el continente, dio la vuelta al mundo por su extrema brutalidad, causó 19 heridos y provocó la descalificación de los Diablos Rojos.