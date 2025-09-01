La máquina trabaja el equilibrio, la coordinación y la fuerza.
La máquina que usa Luka Modric para entrenar llegó al Perú. Se trata de la SensoPro Luna, innovación suiza de entrenamiento funcional y propioceptivo, que acaba de aterrizar en nuestro país para revolucionar el mercado peruano.

Su funcionamiento es único. A diferencia de las máquinas tradicionales, trabaja simultáneamente el equilibrio, la coordinación, la fuerza funcional y el sistema neuromuscular, en sesiones guiadas por pantalla de apenas 5 a 15 minutos.

Asimismo, su versatilidad la hace ideal tanto para adultos mayores en prevención de caídas y rehabilitación, como para deportistas de élite en búsqueda de rendimiento y prevención de lesiones.

La SensoPro Luna también es utilizada en clubes y equipos de talla mundial como el Liverpool de Inglaterra, la Selección Española de Fútbol, y por figuras como Luka Modrić, Joshua Kimmich, Sebastian Vettel y Kevin Durant.

Con su llegada al Perú, SensoPro Luna promete convertirse en una herramienta clave en clínicas, clubes y gimnasios, ofreciendo a los usuarios una experiencia segura, dinámica y efectiva para mejorar el movimiento y la salud.

