La contundente respuesta de Paredes tras el cruce con Vasco da Gama. Foto: @la12tuittera
La contundente respuesta de Paredes tras el cruce con Vasco da Gama. Foto: @la12tuittera
Por Redacción EC

Boca Juniors consiguió su clasificación a la final de la Copa Sudamericana 2026 tras remontar la serie ante Vasco da Gama en el estadio Maracaná. Sin embargo, la celebración del equipo argentino estuvo acompañada de momentos de tensión con futbolistas del conjunto brasileño. Tras el encuentro, Leandro Paredes apareció en la zona mixta y explicó la postura del plantel frente a lo ocurrido, con un mensaje centrado en el respeto entre clubes.

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