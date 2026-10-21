Boca Juniors consiguió su clasificación a la final de la Copa Sudamericana 2026 tras remontar la serie ante Vasco da Gama en el estadio Maracaná. Sin embargo, la celebración del equipo argentino estuvo acompañada de momentos de tensión con futbolistas del conjunto brasileño. Tras el encuentro, Leandro Paredes apareció en la zona mixta y explicó la postura del plantel frente a lo ocurrido, con un mensaje centrado en el respeto entre clubes.

El capitán del Xeneize reconoció que el plantel había conversado sobre la situación antes del partido y que existía malestar por lo sucedido durante la semana. “Éramos conscientes de que nos habían faltado el respeto. Habíamos hablado antes del partido, pero no por lo que hizo un jugador teníamos que faltar el respeto a un club como Vasco. Pero sí sentimos que nos faltaron el respeto y queríamos dar la cara hoy”, declaró Paredes al ser consultado por el incidente.

Leandro Paredes brilló en el Maracaná y dejó una frase que resume su noche con Boca. Foto: @DSports

La provocación de Thiago Mendes que encendió la polémica

El contexto de la tensión se remonta a una publicación de Thiago Mendes, capitán de Vasco da Gama, quien compartió una imagen en la que aparecía rompiendo el escudo de Boca después de la victoria brasileña por 1-0 en el encuentro de ida. La imagen provocó el malestar de los jugadores xeneizes, que no olvidaron el gesto de cara a la revancha.

Tras la clasificación de Boca, varios futbolistas del equipo argentino se acercaron a Mendes y se produjo un cruce entre integrantes de ambos planteles. Ángel Romero fue uno de los protagonistas y le lanzó la frase “Rompelo, ahora”, en referencia a la publicación del brasileño. La situación elevó la tensión durante los festejos, aunque no pasó a mayores.

🗣️LEANDRO PAREDES: "NOS FALTARON EL RESPETO y queríamos DAR LA CARA HOY". https://t.co/3g5Jb2my5T — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) October 21, 2026

Las declaraciones de Paredes marcaron la postura del capitán frente a la polémica: aunque el plantel consideró que había recibido una falta de respeto, también dejó claro que no pretendía responder de la misma manera contra Vasco da Gama como institución. De esta forma, el mediocampista dio por cerrado el tema y puso el foco en la clasificación del Xeneize, que remontó la serie en Brasil y aseguró su lugar en la final de la Copa Sudamericana, prevista para el 21 de noviembre en Barranquilla.

VIDEO RECOMENDADO