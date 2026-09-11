Kylian Mbappé decidió hablar sobre uno de los memes que se ha instalado alrededor de su figura en las redes sociales. El delantero del Real Madrid fue comparado en tono de broma con un dictador, una situación que, según reconoció, tiene una parte divertida, pero también un límite que no está dispuesto a pasar. El francés abordó el tema durante una entrevista con France Football.

El origen de la comparación está relacionado con Ousmane Dembélé, quien bromeó con Mbappé al compararlo con Mobutu, el dictador que gobernó Zaire durante 25 años. La ocurrencia rápidamente fue replicada en redes sociales y terminó convirtiéndose en un meme alrededor del atacante francés. Mbappé aseguró que entiende que su excompañero lo hizo desde el humor, pero reconoció que la comparación puede adquirir otro significado cuando se utilizan personajes vinculados con episodios oscuros de la historia.

“En parte es gracioso porque da la sensación de que, para algunos, es solo una broma. Pero también tiene su lado menos gracioso, porque sabemos el daño que este tipo de personas han causado a lo largo de la historia”, explicó el futbolista. Mbappé fue todavía más contundente al referirse a quienes lo comparan con personas responsables de crímenes: “No es bueno que me comparen con gente que asesina a otros, o que ha hecho infelices a millones y millones de personas”.

El atacante, sin embargo, diferenció la broma de Dembélé de los comentarios que aparecen en internet. “Ousmane es diferente. ¡Lo encontró en las redes sociales! Simplemente se está riendo”, explicó Mbappé, quien consideró que detrás de algunas comparaciones puede existir una falta de conciencia sobre el peso histórico de los personajes utilizados. Para el francés, una cosa es el humor entre compañeros y otra muy distinta convertir esas figuras en una referencia constante.

Durante la misma entrevista, Mbappé también defendió su manera de entender el fútbol frente a las críticas que recibe cuando no consigue marcar. El delantero sostuvo que el objetivo principal de un atacante es hacer goles y ayudar a ganar partidos. “Un jugador que marca goles nunca será un problema en un equipo”, afirmó. Así, entre bromas, memes y críticas, el francés dejó claro que puede aceptar el humor sobre su figura, pero no está dispuesto a normalizar comparaciones con personas responsables de causar sufrimiento a millones.

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