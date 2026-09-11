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Resumen

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Kylian Mbappé es uno de los nominados al Balón de Oro 2026. (Foto: EA Sports)
Kylian Mbappé es uno de los nominados al Balón de Oro 2026. (Foto: EA Sports)
Por Marco Quilca León

Kylian Mbappé decidió hablar sobre uno de los memes que se ha instalado alrededor de su figura en las redes sociales. El delantero del Real Madrid fue comparado en tono de broma con un dictador, una situación que, según reconoció, tiene una parte divertida, pero también un límite que no está dispuesto a pasar. El francés abordó el tema durante una entrevista con France Football.

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