Cristiano Ronaldo ya no es el que era antes, eso lo tenemos claro. No obstante, un ‘crack’ como él sabe que aún le puede aportar mucho a la selección de Portugal en este Mundial 2026.

La estrella portuguesa de 41 años se mostró a ratos enérgico, jovial y sentimental en la víspera del juego que se disputará en el estadio de los Dallas Cowboys en Arlington, Texas, en su última Copa del Mundo.

“Estoy disponible de cuerpo y alma para apoyar a la selección. Jugando o no, tendré siempre un papel importante. Terminaré cuando yo quiera, no cuando ustedes quieran. Es una pérdida de tiempo que me hagan siempre esa misma pregunta”, dijo el atacante del Al-Nassr.

El Comandante aseguró que jugar a los 41 años “ha sido una buena experiencia”, porque para llegar a este nivel hay que renunciar a muchas cosas.

“Hace 23 años que quieren matarme, pero ya se dieron cuenta que no vale la pena, es una pérdida de tiempo. Intentan, intentan, intentan, pero no vale la pena, ya me acostumbré. Forma parte de esto”, comentó.

“Disfrutar al máximo del que será mi último Mundial, ojalá que no sea mañana mi último partido. Así me podéis matar un poco más”, finalizó CR7 en medio de una sonrisa cómplice.