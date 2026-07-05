El capitán de la selección portuguesa admitió que será su último Mundial y aseguró que está “disponible de cuerpo y alma”. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
El capitán de la selección portuguesa admitió que será su último Mundial y aseguró que está “disponible de cuerpo y alma”. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
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Cristiano Ronaldo ya no es el que era antes, eso lo tenemos claro. No obstante, un ‘crack’ como él sabe que aún le puede aportar mucho a la selección de Portugal en este Mundial 2026.

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