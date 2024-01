Este viernes 19 de enero, se celebró los Globe Soccer Awards en Dubai y tuvo como principal invitado a Cristiano Ronaldo, estrella del Al Nassr y selección de Portugal, el popular ‘Bicho’, habló de todo un poco y se animó por referirse a su retiro del fútbol e incluso dijo cuánto tiempo más le queda a su gran carrera futbolística.

“Con algunas cuestiones que he tenido a nivel personal y profesional me hacen pensar de una manera distinta, por eso siempre intento enfocarme en el presente, me siento bien, estoy bien, soy capaz todavía de hacer algunos goles, de ayudar a mi equipo, a la selección”,expresó frente a todo el mundo ‘CR7′.

“Así que seguiré, por ahora voy a seguir. ¿Cuándo voy a terminar? no lo sé para ser honesto, pero será pronto, 10 años más”,dijo entre risas Cristiano.