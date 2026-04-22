Por Redacción EC

El futbolista alemán Serge Gnabry anunció que no podrá disputar el Mundial 2026 debido a una lesión en los abductores, confirmando los temores que se manejaban en los últimos días. El propio jugador comunicó la noticia a través de sus redes sociales, donde expresó su tristeza por quedarse fuera del torneo.

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