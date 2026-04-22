El futbolista alemán Serge Gnabry anunció que no podrá disputar el Mundial 2026 debido a una lesión en los abductores, confirmando los temores que se manejaban en los últimos días. El propio jugador comunicó la noticia a través de sus redes sociales, donde expresó su tristeza por quedarse fuera del torneo.

“En cuanto al sueño de jugar el Mundial con la selección tengo que decir que lamentablemente se ha acabado”, señaló el atacante, dejando claro el impacto emocional que le genera esta situación. Además, reconoció que han sido días difíciles al saber que tampoco podrá ayudar a su club en el tramo final de la temporada.

La lesión se produjo durante un entrenamiento previo a un partido de Bundesliga, cuando el Bayern Múnich afinaba detalles antes de enfrentar al Stuttgart. El diagnóstico confirmó una rotura muscular en el aductor, lo que implica varios meses de recuperación y lo deja fuera tanto de las competiciones de clubes como del Mundial.

Gnabry venía siendo una pieza importante en el esquema del Bayern, incluso ocupando roles ofensivos clave ante la ausencia de otros jugadores. Su baja representa un golpe sensible para Alemania de cara al Mundial 2026, donde el equipo deberá reconfigurar su ataque ante la ausencia de uno de sus futbolistas más experimentados.