Por ahora no. Independiente no tendría oportunidad de fichar a Sergio Agüero tras la finalización de su salida del Manchester City. Hugo Moyano, presidente del ‘Rojo’, se puso en contacto con el ‘Kun’ para intentar atraerlo, pero no encontró una respuesta positiva, informaron desde Argentina.

Según el diario ‘Olé', el ‘Rey de Copas’ se esperanzó en la vuelta de Agüero por ser el club que lo lanzó a la fama. Sin embargo, el delantero todavía se siente en vigencia para seguir en la élite del fútbol mundial

Tal como explica la citada fuente, Agüero le comunicó a Moyano que a sus 32 años quiere seguir jugando en Europa por lo menos hasta después del Mundial de Qatar 2022. El ‘Kun’ llegaría a dicha cita con 34 abriles y quiere hacerlo en un nivel óptimo.

A pesar del rechazo al llamado de Independiente, Moyano entendió la postura de Agüero y le dejó en claro que las puertas del club de Avellaneda siempre estarán abiertas para él. De todas formas, el ‘Kun’ ya avisó hace un tiempo que el día de su regreso al Libertadores de América sí llegará.

En 2003, Agüero tenía 15 años cuando debutó profesionalmente en Independiente. Se afianzó como titular dos años después bajo el mando de Julio César Falcioni y anotó 18 goles en una temporada. Poco después, el Atlético de Madrid lo fichó a cambio de la cifra récord de 20 millones de dólares.

Cabe recordar que Agüero ha jugado 384 partidos con el Manchester City y ha anotado 257 tantos, erigiéndose de esta forma como el goleador histórico del club ‘Sky blue’.