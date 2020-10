Sergio Agüero dejó la faceta de futbolista de élite para interactuar con sus seguidores. A través de la plataforma de Twicht, el ‘Kun’ ha revelado grandes secretos y entre ellos algunos detalles íntimos de su amigo y socio en la Selección de Argentina, Lionel Messi.

El último fin de semana, el ‘Kun’ estuvo en el programa ‘Santo Sábado’, conducido por Guillermo López y Soledad Fandiño y se sometió a un divertido cuestionario. El delantero del Manchester City fue consultado por una anécdota con Messi y cómo son las concentraciones juntos en la Selección de Argentina.

“Hay varias, pero cuento una de siempre. Estamos mirando tele y en un momento él se da vuelta y se va a dormir. Yo sigo mirando tele para tratar de dormirme, pero se ve que hay veces que me duermo y dejo la tele prendida. Y al otro día, a la mañana, me putea diciendo que siempre dejo la tele prendida. Imagínate que desde los 17 años concentramos juntos, yo ya tengo 32 y él un año más. Yo estoy refacha, estoy rejoven”, señaló Agüero.

Leo Messi y Sergio Agüero en la concentración de Argentina. (Foto: EFE)

¿Cómo es Leo?

Minutos después, Guillermo López lanzó la pregunta que causó la risa del ‘Kun’ y los otros panelistas: ¿Son como un matrimonio desgastado? a lo que el hombre del Manchester City dijo que “sí”, pero decidió explicar más sobre su convivencia juntos en la Selección de Argentina.

“Él es muy quejón. Capaz entrenamos a la tarde y llegamos siete y pico al hotel. Comemos a las 21, entonces tengo tiempo, pero Leo llega y se baña al toque. Entonces yo me quedo en calzoncillos boludeando en la pieza, pasa el tiempo y faltando media hora ya me empieza a decir que en 30 minutos hay que bajar a comer. Me apura. Entonces yo me quedo con el celular, boludeo y él de nuevo ‘dale que quedan 10 minutos’ y yo ‘pará’. Él me dice ‘siempre llegamos tarde, hace una hora que estamos acá’ y yo ‘ahí voy’. Ya empieza la mala onda, a él no le gusta llegar justo”, finalizó Sergio Agüero.

