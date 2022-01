La destacada carrera futbolística de Sergio Agüero tuvo que llegar a su final de manera prematura, luego de un problema cardíaco que presentó durante un partido con Barcelona. El argentino, tras recibir la recomendación médica de no seguir en las canchas, anunció que colgaba los botines, el pasado mes de diciembre del 2021.

Tras revelar aquella triste noticia, el exgoleador no adelantó la actividad a la que podría dedicarse y, por ahora, se relaja en su tiempo libre. No obstante, el ‘Kun’ no desea perder su buena condición física, a pesar de permanecer fuera de las canchas, y viene ejercitándose por su cuenta, de manera cuidadosa.

Precisamente, en las últimas horas, Sergio Agüero mostró que empezó a incursionar en el tenis, exhibiendo su talento para el deporte. “Entrenando”, fue la descripción que utilizó el exfutbolista en el video que compartió a través de Instagram, en el cual aparece jugando, con ritmo y precisión.

En el clip, el ‘Kun’ aparece respondiendo bien ante la exigencia de su acompañante y hasta logró trabajar el punto de manera inteligente: primero fue golpeando la pelota con potencia y luego con precisión. Los seguidores de la leyenda del Manchester City celebraron la escena y hasta bromearon con verlo en un certamen oficial de la disciplina.

Recordemos que no es la primera vez que el argentino aparece practicando otro deporte. En noviembre, mientras cumplía con la recuperación establecida por los médicos de Barcelona, Sergio Agüero asistió a un campo de golf y tuvo la oportunidad de competir brevemente.

Sergio Agüero mostró en Instagram su práctica de golf.

El cierre del ‘Kun’ en España

Sergio ‘Kun’ Agüero se unió a las filas del Barcelona para la temporada 2021-22, pero una lesión impidió que pueda tener mucha continuidad en el arranque. Tras superar su problema físico, el delantero disputó cuatro partidos por LaLiga Santander (anotó un gol ante Real Madrid) y sumó solo una aparición en la Champions League (15′ frente a Dinamo Kiev).