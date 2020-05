El confinamiento a raíz de la pandemia del coronavirus mostró un lado no tan conocido de los futbolistas. Uno de los protagonistas fue Sergio Agüero, que demostró ser un aficionado a los videojuegos y hasta hizo transmisiones en vivo de cómo disfrutaba de ese pasatiempo. Todo un streamer.

Pues ahora, que los entrenamientos se reiniciaron en la Premier League, parecía que el ‘Kun’ iba a dejar de lado esas actividades, pero eso no sucederá. De hecho, el delantero del Manchester City renovó la zona de videojuegos en casa y presentó en Instagram sus nuevos equipos, además de una silla personalizada, celeste, con el dorsal ’10′ y su nombre.

La nueva base del 'Kun' Agüero para los videojuegos. (Video: Instagram)

En vivo y en comunicación con Messi

Sergio Agüero se ha consolidado como un gamer con muchos seguidores durante la cuarentena por el coronavirus. En esta ocasión, el delantero del Manchester City, mientras cargaba una partida, estableció contacto con Lionel Messi. Cuando el astro del Barcelona iba a colgar, se acordó de un detalle y se lo reclamó en son de broma al ex Independiente.

Agüero tenía a Messi en el teléfono, mostró que era un enlace con el 10 del Barcelona a la cámara y cuando se iba a despedir, ‘Lío’ arremetió contra el ‘Kun’: “¿Qué te pasó hoy que me escribiste a las nueve de mañana y luego no me dijiste ni hola?”.

El ex Atlético de Madrid actuó de forma sorprendida: “Tenía que hacerme el test, pa’ (de coronavirus). No sé si era a las nueve de la mañana”, replicó. De inmediato, Messi dijo: “Claro, cuando ibas para hacerte eso, me hablaste temprano”.

Agüero comenzó a reírse y acotó: “Era para decirte buen día (risas). Estaba aburrido, agarré el teléfono y te vi conectado. Dale, Gil, que demoras una vida para contestar”, culminó el delantero del City.

