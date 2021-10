Los problemas parecen nunca terminar en Barcelona. A los malos resultados (empató 1-1 con Alavés en el Camp Nou en el estreno de Sergi Barjuan como técnico interino), se le sumaron dos problemas físicos: Gerard Piqué, con una elongación en el sóleo de la pierna derecha, y -el más preocupante- Sergio Agüero, quien fue trasladado al Hospital de Barcelona luego de sufrir una arritmia cardíaca.

El ‘Kun’, que buscaba encontrar su mejor versión en el Barza, pidió su cambio a los 39 minutos del primer tiempo. El delantero cayó tendido sobre el césped tocándose el pecho, bien arriba, a la altura de la caja torácica y el cuello. Los médicos del club ingresaron inmediatamente ante el silencio de los 37.278 espectadores. Los interminables segundos llenos de angustia se apaciguaron cuando el argentino salió caminando; sin embargo, la preocupación regresó luego de que fuera llevado de inmediato a un hospital.

“Kun Agüero ha referido un episodio de malestar torácico y ha sido trasladado al hospital para realizarse un estudio cardiológico”, informó en principio la institución. Sin embargo, el diario “El País” de España indicó que, según sus fuentes, el atacante sufrió una arritmia. Es decir, “un trastorno de la frecuencia cardÍaca que no puede suponer ningún peligro, pero también puede ser indicio de otros problemas cardÍacos” .

Sergio Agüero sale del campo tocándose el pecho. (Foto: Agencias)

Por su parte, la periodista argentina que radica en España, Veronica Brunati, señaló que Agüero se encuentra bien, pero permanecerá aún en el Hospital para que le realicen más estudios. “Esperemos que los estudios den bien”, tuiteó. Asimismo, el diario “Sport” de Barcelona recordó en una reciente publicación que el ‘Kun’ sufrió un episodio similar a los 12 años, por lo que se encuentra preocupado por lo que pueda pasar .

Por el momento el Barza no ha dado más detalles del estado de salud del goleador, pero desde ya existe la preocupación, tanto en el club como en la selección argentina. Agüero ganó la Copa América 2021, pero desde entonces no ha vuelto a ser convocado por lesiones.

Los problemas cardíacos en el fútbol

Las imágenes de Sergio Agüero tocándose el pecho asustaron a todos. Pero, para alivio del mundo del fútbol, no pasó a mayores. Sin embargo, la preocupación por el futuro cercano del futbolista está latente. Este hecho trajo a la memoria algunos casos similares de jugadores a los que se le detectó una complicación cardíaca pero que pudieron superarlos.

Christian Eriksen

Hace meses nada más, durante la Eurocopa 2021, Christian Eriksen sufrió un paro cardiorrespiratorio que mantuvo en vilo al mundo por varios minutos e incluso horas. En medio del encuentro entre Dinamarca y Finlandia, el volante cayó desmayado al césped, por lo que se le tuvo que reanimar y llevarlo de emergencia a una clínica cercana. Al danés se le colocó un desfibrilador, lo cual ha impedido que juegue nuevamente con su club, el Inter, por una normativa de la Serie A, pero ya se encuentra en condiciones de volver al fútbol profesional.

Iker Casillas

En 2019, el portero español, campeón del mundo en Sudáfrica 2010, sufrió un infarto de miocardio durante un entrenamiento con el Porto, su club de aquel entonces. Mientras se recuperaba, el arquero trabajó como parte del comando técnico, sin embargo anunciaría su retiro oficial un año después.

“Después del ataque al corazón, estuve triste durante aproximadamente un mes, tenía miedo de caminar, dormir y hacer algún esfuerzo físico. Era imposible. Ahora no, me siento bien. Pero también tengo mucha medicación que me hacen sentir bien. Creo que sólo los médicos pueden decir lo que puedo o no puedo hacer”, confesó en abril del año pasado sobre las consecuencias que sufrió.

Dani Carvajal

Dani Carvajal fue uno de las piezas fundamentales del Real Madrid en la consecución de las tres Champions League consecutivas. Sin embargo, hace cinco temporadas, al lateral se le encontró una pericarditis, que es una inflamación de una membrana que rodea al corazón. El español estuvo casi dos meses fuera de las canchas pero volvió sin problemas.

“Tuve miedo y pensé que si era grave tendría que retirarme. Me asusté un poco. Te planteas que puede llegar a ser algo crónico y tengas que dejar de jugar, como ha sucedido en otros casos. Pero los doctores me dijeron que no me preocupara, que era algo frecuente y que estuviera tranquilo”, contó el futbolista en 2017, año en el que ocurrió todo.

Roberto Guizazola

El fútbol peruano no está exento en estos casos. A Roberto Guizazola se le diagnóstico un mal cardiaco cuando tenía 20 años y se le recomendó retirarse de la actividad futbolista. Sin embargo, el lateral decidió seguir su carrera y no tuvo mayores riesgos. “Regresé a jugar y mi corazoncito funcionaba como un reloj”, contó en una entrevista en 2020.

