A casi seis meses del anuncio de su retiro, Sergio Agüero volvió a las canchas de manera recreativa en Miami, donde acaba de instalarse en una millonaria mansión tras dejar el fútbol. El ‘Kun’ enfrentó a la filial de River Plate vistiendo de azulgrana, sin pasar desapercibido.

Luego de celebrar sus 34 años, el exdelantero del Manchester City y Barcelona volvió a lucir parte de su talento con el balón en los pies, en compañía de su hermano y amigos.

Agüero se cansó de anotar goles, pero su equipo igual perdió 17-15 ante los fanáticos del ‘Millonario’ en Estados Unidos, un resultado que el exjugador seguramente tratará de revertir dentro de poco.

“Se me cruzó por la cabeza que podía volver a jugar al fútbol. Los médicos me dijeron que tengo que estar 5 o 6 meses sin actividad, pero yo ya tengo ganas de volver a entrenar”, había advertido el ‘Kun’ en marzo. Y no esperó más.

“He decidido dejar de jugar al fútbol, es un momento muy duro”, indicó en diciembre, a consecuencia de los problemas cardíacos que sufrió jugando por Barcelona ante Alavés.

