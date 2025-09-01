Redacción EC
La final de la culminó con una clara victoria del Seattle Sounders por 3-0 sobre Inter Miami. Sin embargo, la celebración del título se vio empañada por un enfrentamiento físico tras el pitazo final, protagonizado por figuras como Luis Suárez y Sergio Busquets.

El delantero uruguayo Luis Suárez fue identificado como el detonante: se le vio abrazando por el cuello al joven jugador del Seattle Obed Vargas, lo que desató un tumulto generalizado entre los jugadores y el cuerpo técnico de ambos equipos.

Entre el caos, Sergio Busquets, mediocampista de Inter Miami, le propinó un puñetazo a Obed Vargas, quien cayó al suelo como consecuencia del golpe. Paralelamente, Suárez fue captado en video escupiendo a Gene Ramirez, director de seguridad de los Sounders, acto que ha generado fuerte indignación.

Mientras el entrenador de Inter Miami, Javier Mascherano, aseguró que no presenció los hechos y sugirió que pudo haber provocado una reacción, el técnico de Seattle, Brian Schmetzer, lamentó que la violencia eclipsara el desempeño de su equipo, “una gran actuación” convertida en segundo plano por los incidentes. La competencia cuenta con un comité disciplinario independiente que evaluará las sanciones pertinentes.

