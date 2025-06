Juega y gana: participa en la Polla El Comercio del Mundial de Clubes y llévate un PlayStation5

Mientras es embajador de DSports, y fue parte del staff en el partido de inauguración el pasado sábado 14 entre el Inter Miami y Al-Ahly, ‘Goico’ conversó con El Comercio sobre lo que será este evento, la actualidad internacional de los equipos peruanos como Universitario y Alianza Lima, y por qué nos ha costado tanto en los últimos 30 años competir contra los más grandes del continente en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

—¿Los equipos sudamericanos pueden soñar con dar un batacazo en el Mundial de Clubes?

Hay que ver cómo llegan los favoritos. Nosotros estamos a mitad del año, mientras que todos los equipos europeos terminaron sus temporadas. Hay que ver cómo asumen su compromiso desde lo emocional. Y en se séquito, por el City, Atlético de Madrid, Chelsea, me parece que el Real Madrid es el gigante que llega con más sed de triunfo porque no ha coronado con nada esta temporada.

En cuanto a los sudamericanos, River y Boca son dos instituciones con mucha historia y siempre están obligados a ganar. Sin menospreciar esa historia, entiendo que el objetivo de ambos es competir. Que pongan el fútbol argentino de la mejor manera. Después se podrá ganar o perder, pero nunca dejar de lado ser competitivo.

—¿Qué tan notoria es la diferencia del fútbol sudamericano con las grandes potencias de Europa?

No estamos 10 escalones abajo del fútbol europeo. Sí hay una pequeña diferencia, porque son planteles grandes. Si traes al Atlético, al Real Madrid, al PSG, al Inter a la Liga de Argentina, ¿terminan entre los cinco primeros o en los cinco últimos? Todos esos equipos, en un campeonato largo, van a terminar entre los cinco primeros. No creo que sea tan grande la distancia. Lo que sí puede pasar es que vos tengas que jugar un gran partido para ganarles, pero a ellos les alcanza un partido aceptable para ganar. Ahí está la diferencia. El margen de error es chico. Tienes que equivocarte lo menos posible.

—¿Va a ser imposible ganarles?

Va a ser difícil, pero no imposible. Me parece que los equipos sudamericanos que van están bien reforzados. River, Boca, los brasileños -gracias a su poderío económico- se han reforzado de la mejor manera. Obvio, hay que respetarlos mucho. Hay cinco o seis equipos que son selecciones más que equipos, pero esto es fútbol y no marca ninguna imposibilidad para que se les pueda ganar.

—¿Crees que se le exige mucho a equipos como Boca y a jugadores como Cavani?

Cavani ha tenido la mala suerte no solo de no concretar, sino de fallar una oportunidad histórica contra Alianza Lima que hubiera sido el gol que ponga a Boca en la Copa Libertadores. Los equipos que no están bien son los que más sufren. La peor contra que tiene Cavani es su trayectoria, el nombre y que fue goleador en todas partes del mundo, pero no se le ha dado en Boca. Es cierto también que el hincha se va agotando. Si no metes goles, se disimula más. Pero si no metes goles y el equipo no logra cosas, es todavía más difícil. No está en discusión la calidad de Cavani. Solo está pasando un mal momento.

Para Goycochea, River Plate y Boca Juniors están obligados a competir en el Mundial de Clubes. (Foto: Getty Images)

—Será la primera edición del Mundial de Clubes, ¿qué tan distinto puede ser si tomamos como referencia el Mundial de selecciones que se juega cada cuatro años?

Agarrando los 32 planteles que van a acudir a este Mundial de Clubes, la lista de buena fe creo que incluirá a 25 o 26 jugadores. Son alrededor de 800 jugadores. ¿Cuántos de esos jugadores han participado o tienen historia con su selección? Me parece que el porcentaje es muy alto. Entonces, estamos en una competencia que es muy cercana a un Mundial de selecciones. Y, después, como toda competencia nueva, va a ir creciendo. Cuando te digan que eres el campeón del mundo de verdad, la cosa va a cambiar. Este es el verdadero Mundial de Clubes. Va a ir creciendo. Después del Mundial de selecciones, este va a ser la segunda competencia más importante del mundo.

—En Europa, usan a un arquero para cada competición y puede suceder en el Mundial de Clubes. ¿Está bueno que el arquero suplente también tenga rodaje?

Es cuestión de los técnicos, porque es un puesto jodido. Te comes un gol, el técnico no te saca. No varía una táctica por el arquero. Es ajeno totalmente a eso. Obvio que es importante jugar, porque si no lo haces, pierdes confianza. Depende mucho también de las personalidades que los arqueros tengan.

—¿Qué opinión tienes de los equipos peruanos en torneos internacionales?

Han ido perdiendo presencia. Por ahí en la década del 70 tenían otra presencia. Coincidió también con una generación de jugadores peruanos que llevaron a la selección a la Copa del Mundo. Y me parece que tenían más presencia, más allá de ganar o perder. Lo de Alianza fue una eliminación en La Bombonera, porque terminó pasando por penales contra Boca. Pero más allá de lo que significa para un equipo conseguirlo, es una cuestión de actualidad que no coincidió cuando Gareca tenía a la selección peruana y los llevó al Mundial. Sí, uno ve que hoy el fútbol peruano está más lejos que hace 25 o 30 años atrás en competencia. Hace tiempo estaba más competitivo que ahora.

—Respecto a Gareca, ¿crees que ha decepcionado en Chile?

Decepcionado no creo. Hay situaciones que hacen bien a la historia y otras no. Para mí, esta generación dorada que se está acabando puso a Chile durante esta última década en un escalón que no es la realidad histórica suya. Tiene que ver con un proceso de renovación. Para Argentina o Brasil, las transiciones no se sienten, porque desaparece un jugador y salen otros dos o tres para reemplazarlo. Y, a veces, lo que pasa es que te encuentra con un grupo de jugadores ordenados que llegan a ser campeones de Copa América. Y eso le ha jugado en contra porque educó a esa generación pensando que Chile toda la vida fue ganador, cuando históricamente no es así. No solo es cuestión de Gareca, porque hace dos Mundiales que no va Chile.

—A Universitario le tocó Palmeiras en octavos de la Copa Libertadores...

Universitario vino al Monumental y empató. Por ahí será el momento de comenzar. La tiene difícil ante Palmeiras. Pero en octavos empieza otra competencia, porque los equipos se refuerzan y los momentos son otros. Quizá desde lo anímico suma. Lo daban todos por eliminado a Universitario. Quizá por allí le hubiese convenido enfrentar ahora a Palmeiras, pero esperemos que sea una gran participación.

*******

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.

Gana increíbles premios con la Suscripción del Hincha. ¡Apoya a tu equipo favorito y vive la pasión de la Copa como nunca antes! Da click AQUÍ