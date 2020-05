Sergio Agüero se ha consolidado como un gamer con muchos seguidores durante el confinamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus. El argentino suele hacer transmisiones en vivo mientras disfruta de alguna partida online y habla de diversos temas. En una última emisión, el ‘Kun’ habló de la final del Mundial Sub 20 y porqué no pudo celebrar.

“En la final hacía mucho calor y tenía un problema con los botines Nike”, comenzó el jugador del Manchester City. Como se recuerda, el argentino ganó el Mundial Sub 20 tras derrotar en la última instancia a República Checa.

“A mi me gustaba un estilo de botín y ellos no me lo querían dar. Me enojé con la marca y fui a una tienda y me compré los botines que yo quería usar durante el Mundial", explicó. “Ellos querían que use un modelo por marketing y por color. No quería usar ese modelo. Y ellos me obligaban. Yo me compro los míos y usaba esos. En la final me obligaron a usar esos botines que no quería. Empezaron a amenazarme de que iba a pasarme algo malo si no cumplía”, agregó el “Kun”.

“En la final, para no tener líos, uso esos botines. Pero sabía que me iba a molestar. A los 20 minutos ya no podía correr, me dolían los dedos. Sentía que se incendiaban los pies. Voy al vestuario en el entretiempo y tuve que meter los pies en el hielo”, develó.

Por último, el ariete argentino acotó: “Tenía toda la planta del pie sin piel, toda quemada y colorada. No podía jugar. Me puse una plantilla mojada y seguí jugando. Me la banqué y cuando termina el partido me saqué los botines y no pude festejar porque no podía caminar”.

