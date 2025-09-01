El mediocampista de Alianza Lima se mostró muy optimista de cara al cierre de temporada en la Liga 1 Te Apuesto y la Copa Sudamericana.
llegó como refuerzo de para la segunda parte de la temporada, y se ha ganado un lugar en el once titular dle entrenador argentino Néstor Gorosito.

Aún peleando por llegar a las semifinales de la Copa Sudamericana y en el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto, el mediocampista de 30 años se ve como campeón con camiseta blanquiazul.

“Yo siento como jugador que vamos a salir campeones”, dijo durante una entrevista en el programade YouTube ‘Enfocados’, que conducen los exfutbolistas Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.

“Me atrevo a decir que en Perú no jugaría por otro equipo que no sea Alianza Lima”, añadió.

Regalo de André Carrillo

En otra parte de la entrevista, contó que André Carrillo tuvo un gesto con él una vez que debutó con la selección peruana.

“Un recuerdo tengo de Carrillo. Nunca me lo esperé, él es de mi barrio. Cuando debuté en la selección, me regaló un reloj. Un reloj arriba”, contó Peña quien ya se encuentra con la blanquirroja.

Perú visitará Montevideo para medirse ante Uruguay el próximo jueves 4 de setiembre, y luego culminarán su participación en Lima frente a Paraguay el martes 9 del mismo mes.

