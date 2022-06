El periódico El Confidencial sigue publicando conversaciones (audios o chats de WhathsApp) vinculados a personajes del fútbol español. Hace unas horas, salió a la luz una charla entre Sergio Ramos y Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. En el contenido, el defensor pidió ayuda al dirigente para conseguir el Balón de Oro.

Para entrar en contexto, la conversación entre el defensor y el titular de la RFEF se produjo entre el 16 julio y el 8 de agosto de 2020. En ese entonces, el jugador todavía pertenecía a las filas de Real Madrid y, en medio de la pandemia del coronavirus, se alistaba para cerrar la temporada de LaLiga Santander y jugar contra Manchester City la vuelta de octavos en la Champions League.

“‘Rubi’, buenas noches... Sabes que nunca te he pedido nada, pero si lo quiero hacer hoy es porque creo que es un año especial por el rendimiento que he dado. Me gustaría que me ayudaras en lo que puedas y tocaras algunas teclas desde UEFA y tus contactos por el tema del Balón de Oro. Te lo agradecería toda la vida no solo por mí sino también porque creo que el fútbol español lo merece muchísimo. Te mando un abrazo”, inició Sergio Ramos.

La respuesta de Rubiales no tardó en llegar. “Hola, Sergio. Lo primero, enhorabuena, creo que es un buen año para que lo consigas. Ojalá hagáis un magnífico final en la Champions. [...] Desde luego que no depende de mí lo del Balón de Oro, pero en lo que yo te pueda ayudar, cuenta con ello. Un abrazo enorme”, expresó el directivo, según comentó José María Olmo, jefe de investigación de El Confidencial, en el programa El Partidazo de COPE.

Entonces, Sergio Ramos insistió y hasta pensó en el galardón que entrega FIFA al futbolista más destacado. “Sé que no depende de ti, pero también las relaciones son clave. Infantino da el The Best que también es súper importante y sería la hostia. En fin, cuento con tu ayuda. Te mando un abrazo y nos vemos cuando quieras un día y comemos”, cerró el actual central de PSG.

El Mundial Rusia 2018

También hubo otro contacto entre Ramos y Rubiales a mediados del 2018, época del Mundial de Rusia. La charla está vinculada a los premios por la actuación de la selección española. “O me subes en lo que hablamos las ‘semis’ o chungo vamos. Y no te olvides del reloj Hublot. A ver cuándo nos lo tienen listo”, dijo el jugador. El presidente, entonces, respondió: “Sergio, acabo de aterrizar, te cuento. Llegar a medio kilo por quedar terceros es una pasada. Podemos buscar algo intermedio en las semifinales y lo cerramos ya”, cerró.