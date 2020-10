Pese a quedarse con el clásico y ganarle 3-1 al Barcelona por la sétima fecha de LaLiga Santander, en la interna del Real Madrid no todo es felicidad. Sergio Ramos e Isco habrían desatado un terremoto en el camerino del equipo de Zinedine Zidane que tendría encontrados a los pesos pesados de los merengues.

Según el diario ‘Sport’, Ramos e Isco habrían tenido una fuerte discusión en uno de los últimos entrenamientos del Real Madrid. El capitán español habría increpado al volante por su mal rendimiento en los últimos meses y este no se habría quedado callado.

El mediocampista malagueño no atraviesa una buena temporada, no es titular indiscutible para Zidane y el último lunes salió a la luz un video donde se le escucha cuestionar las decisiones del técnico.

“Si me tiene que cambiar, me cambia en el minuto 50 o en el 60 de partido, a veces en el descanso. Si me tiene que meter, me mete en el 80”, sostuvo el jugador merengue durante el partido entre Barcelona y Real Madrid.

Enemigos íntimos

Esta no sería la primera discusión entre Ramos e Isco, pues en el 2018 los españoles ya tuvieron un impase. Durante el empate sin goles entre el Espanyol y Real Madrid, Zidane decidió mover el banco de suplentes e Isco sería sustituido.

El volante tardó 35 segundos en salir del verde, actitud que no le gustó para nada al capitán merengue, quien le metió prisa para salir. En aquella oportunidad, la bronca se trasladó hasta el bus.

En marzo del 2019, Ramos e Isco tuvieron su segundo encontronazo. Solari, técnico en aquella temporada, no convocó al mediocampista y este, en respuesta, no subió al autobús de la concentración. Nuevamente, el capitán recriminó su actitud dentro del vestuario merengue con el plantel a su alrededor.

Sin embargo, las críticas no solo fueron para Isco por su mala temporada y falta de compromiso con el plantel del Real Madrid. Marcelo fue otro de los que Sergio Ramos cuestionó, pues el brasileño tampoco está rindiendo como en los últimos años.

