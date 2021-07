Conforme a los criterios de Saber más

Era complicado imaginarse a Sergio Ramos con otra camiseta que no sea la del Real Madrid. Sin embargo, el fútbol siempre trae miles de sorpresas y retos en el camino. El defensor y el conjunto merengue decidieron ponerle punto final a una historia llena de títulos. Ahora el presente del ídolo madridista está en el PSG.

Tras la eliminación de España en la Eurocopa 2020, Sergio Ramos voló a París para cerrar su vínculo con su nuevo club. En la previa de este fichaje, al central llegó una importante oferta del Chelsea, vigente campeón de la Champions League, para que sea el jefe de la defensa del club inglés. Pero al capitán de la selección española le se dujo el ambicioso proyecto del PSG.

Sergio Ramos se va del Real Madrid dieciséis años después de su llegada en el verano de 2005. El defensa que visitó el norte del país hace tres años y jugó un amistoso contra la selección peruana en el 2008, recibió un homenaje en presencia de Florentino Pérez.

Tras una reunión, donde se terminaron de cerrar algunos puntos, Sergio Ramos pudo concretar su fichaje por las dos próximas temporadas con el PSG. Convirtiéndose así en una los traspasos bombas del mercado. Algo que ya nos tiene acostumbrado el equipo parisino desde que Qatar asumiera las riendas del club.

En los exámenes médicos, el personal de salud del Paris Saint-Germain quedó impresionado con el increíble estado física de Sergio Ramos. Con 35 años, Sergio Ramos ha demostrado estar en buenas condiciones y sin lesiones de por medio . Llega en buenas condiciones y no está acabado como algunos creían.

A los 34 años, el físico de Sergio Ramos luce impecable. (Foto: Instagram)

La publicación de PSG sobre el dorsal de Sergio Ramos.

Recordemos que a inicios de febrero fue operado de una lesión de menisco de la rodilla izquierda. Tras recuperarse volvió a caer lesionado. Otra vez se recuperó y volvió a jugar con el Real Madrid en la Champions League ante Chelsea, pero también terminó con una molestia. Sin embargo, está vez el central ya superó todos sus problemas.

-¿CUÁNTO GANARÁ?-

Como ídolo del Real Madrid y jugador fundamental dentro del campo, Sergio Ramos era uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla. En equipo de Chamartín ganaba cerca de 12 millones de euros netos por temporada: un millón al mes. Solo era superado en la escala salarial por Eden Hazard, el belga llega a los 14 millones. Gareth Bale también era otro jugador que estaba por encima del central con la misma cantidad.

Sergio Ramos estuvo en Piura y en Lima.

Su última renovación con el Real Madrid fue en el año 2015. Sergio era el ídolo, líder y capitán que representaba todos los valores del equipo español. Dentro del campo se ganó su continuidad y aumento de sueldo. Cada mercado de fichajes le llegaban ofertas como la del Manchester United que lo quería sí o sí pero Ramos solo tenía ojos para continuar en su querido equipo.

“El club me hace una oferta de un año con bajada de salario, quiero recalcar y dejar bien claro que el dinero nunca fue un problema, el presidente de mi boca ya sabía los últimos meses que lo mío no fue económico. Era un tema de años, me ofrecían uno y yo quería dos por tranquilidad. Era lo único que he pedido”, dijo Sergio Ramos en su despedida del Real Madrid.

Sergio Ramos tiene contrato con el Real Madrid hasta junio de 2021. (Getty)

Sergio aceptó la oferta con la reducción de salario. Pero cuando le comunica a los directivos, estos le dicen que ya no había oferta de por medio. Le dijeron que la oferta tenía fecha de caducidad. Entonces, el central no insistió más y decidió ponerle punto final a su historia como jugador del Real Madrid.

“No sé por qué caducó la oferta, no te puedo contestar yo porque lo desconozco. Entiendo que hay un trato amigable y negociable, quizá lo malinterpreté, pero nadie me comunicó que tenía fecha de caducidad”, explicó el defensor.

Con el PSG, Sergio Ramos tendrá el mismo contrato que le había solicitado al Real Madrid: percibirá un promedio de 10,5 millones de euros netos por temporada. Es decir 21 millones netos (42 brutos) por las dos próximas temporadas.

Sergio Ramos fue recibido por hinchas del PSG en París.

-SUPER EQUIPO-

Desde hace varias temporadas la obsesión del Paris Saint-Germain es la Champions League. En Francia ya lo ganó absolutamente todo. Pero en el torneo europeo tienen una deuda por saldar. A lo mucho que han llegado fue a una final en la temporada 2019-20. Siempre se han quedado en la puerta del horno.

Esta vez Qatar Investments quiere ganar el torneo más importante de Europa y es por eso que está armando uno de los mejores equipos de los últimos tiempos. Sergio Ramos es la pieza que necesitaba el PSG para fortalecer la defensa. El central llega con 22 títulos bajo el brazo con el Real Madrid. Además, de una larga experiencia en Champions League.

PSG cerró el contrato de Georginio Wijnaldum. (Foto: PSG)

Días atrás, PSG le ganó el fichaje de Georginio Wijnaldum al Barcelona. El volante fue una de las figuras del Liverpool y llega a Francia a reforzar el mediocampo del conjunto parisino. Sin duda, su llegada será de suma importancia. Luego se anunció el arribó de Achraf Hakimi, uno de los mejores laterales por izquierda del momento. Ese puesto era uno de los más débiles del equipo de Pochettino.

Según medios francés, PSG tendría todo cerrado con el arquero italiano Gianluigi Donnarumma. También está haciendo lo posible para sumar a Paul Pogba. Y para terminar de cerrar sus grandes incorporaciones esperan romper el mercador con Lionel Messi quien es agente libre.

Por el momento el once titular del PSG estaría quedando de la siguiente manera: Keylor Navas; Marquinhos, Sergio Ramos, Presnel Kimpembe; Achraf Hakimi, Juan Bernat, Georginio Wijnaldum, Marco Verrati; Neymar Jr, Ángel Di María y Kylian Mbappé. Equipazo.

