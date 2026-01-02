Sergio Ramos encabezó una oferta para entrar en el capital del Sevilla FC, marcando un paso inédito del exdefensa hacia la gestión deportiva del club donde se formó y debutó profesionalmente. El histórico jugador español lidera un grupo de inversores que presentó una propuesta formal a los accionistas del club andaluz en el contexto del proceso de venta que atraviesa la entidad, luego de que una oferta de capital extranjero se estancara tras revisar a fondo las cuentas del Sevilla.

Según reportó El País, la oferta impulsada por Ramos y su grupo es considerada interesante desde el punto de vista económico, lo que ha llamado la atención de los actuales propietarios, quienes llevan meses negociando con distintos interesados. Este movimiento se produce en un momento en que el club busca salir de una fase prolongada de inestabilidad institucional y financiera.

La propuesta de Ramos llega en un punto en que otras iniciativas, como la de Antonio Lappí —que incluía fortalecer el área deportiva y posiblemente traer de vuelta a Monchi— quedaron descartadas por no cumplir con las expectativas económicas de los accionistas. El proyecto del exjugador combina músculo financiero con un vínculo emocional profundo con el club, algo que podría conectar con la afición sevillista.

Ahora la decisión queda en manos de los actuales dueños del Sevilla FC, quienes deberán evaluar si aceptan la oferta liderada por Sergio Ramos o continúan explorando otras vías, incluidas propuestas extranjeras que aún podrían resurgir. Mientras tanto, el club atraviesa un momento deportivo irregular, ocupando posiciones intermedias en LaLiga, lo que añade incertidumbre al futuro institucional de la entidad.