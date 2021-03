Sergio Ramos tiene una meta fija con la selección de España y es llegar al Mundial de 2026 que se realizará en México junto a Estados Unidos. El defensa y capitán de la ‘Roja’, tuvo una entrevista en ‘Charlando Tranquilamente’ con Ibai Llanos donde explicó que tiene en mente convertirse en el primer futbolista en disputar seis copas de Mundo.

“Mi mentalidad marca diferencia en el día a día, mi físico lo cuido al milímetro para vivir por y para rendir por los próximos tres o cuatro años, si la cabeza me aguanta me veo jugando en México para el 2026”, arrancó diciendo Sergio Ramos.

Acto seguido, el central de la selección de España reveló: “¿por qué no pensar que puedo ser el primer jugador de la historia que dispute seis Mundiales? Yendo a Qatar sería el quinto y en México el sexto aunque llegue con 40 años”, explicó.

Futuro incierto

Desde hace meses el futuro de Sergio Ramos en el Real Madrid es incierto. El defensor de la selección de España reconoció que no hay novedades sobre su posible renovación con su club.

“¿La renovación? Me gustaría poder decir algo, pero todo sigue igual. No hay noticias, ya me gustaría.... Estoy tranquilo y sólo pienso en volver a jugar y saborear algún título. En función del rendimiento es como hay que reivindicar al jugador. Puedo rendir cinco años más al máximo nivel”, apuntó Sergio Ramos.

