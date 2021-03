El aspecto de vikingo medieval y cara de malo de la película se queda dentro del campo. Afuera de él, Sergio Ramos (Camas, 1986) es el padre amoroso que saluda vía Instagram a su hijo Alejandro mientras concentra con la selección española, es también el referente de Pedri (18 años) en su primera convocatoria con la ‘Roja’ y el amoroso embajador de Unicef que llegó al Perú para conocer a niños como Josué, afectados por el Niño Costero en el 2017.

Hoy que inicia el camino hacia el quinto Mundial de su carrera, como Cristiano Ronaldo, siendo capitán de España en las Eliminatorias Qatar 2022 es propicio hablar de este peleador incansable al que muchos critican por sus actos dentro de las canchas, pero que suma historias de afecto cuando está fuera.

La leyenda

Con menos pomposidad que el documental sobre Cristiano Ronaldo (Prime Video) o la serie que Netflix hizo sobre el Barcelona 2018-2019, Amazon anunció días atrás el tráiler de la segunda temporada de “Sergio Ramos, La Leyenda” , que retrata la vida del capitán del Real Madrid y la ‘Roja’.

Basta ver una maratón de la primera temporada para entender que en la vida de Ramos, antes que el fútbol, está su familia. Es lo más importante. Casado en una millonaria boda con la presentadora de televisión Pilar Rubio, la serie muestra su amor incondicional por sus cuatro hijos: Sergio (2014), Marco (2015), Alejandro (2018) y Máximo (2020) .

Hoy temprano, antes de enfrentar a Grecia por la fecha 1 del Grupo B de las Eliminatorias Qatar 2022 de la UEFA, el zaguero central usó la intimidad de su cuarto de concentración para tomar el celular y grabar un saludo para Alejandro, el tercero de sus hijos que hoy cumple 3 años.

Sergio Ramos, figura del Real Madrid. (Foto: Instagram)

“¡Cómo pasa el tiempo y cómo creces! De rebelde incontenible a tímido irreparable, de sonrisas contagiosas a llantos desconsolados. Eres un motor de emociones y en ellas nos envuelves a todos. Lo más importante es que estaremos juntos siempre. Tienes nuestro corazón y nuestra alma. Te queremos, Alejandro. Feliz cumpleaños, hijo”, escribió el defensor en un video que compartió en Instagram.

En las redes sociales del jugador se pueden ver todas las muestras de amor que tiene hacia su familia. Hace unos meses, tras el nacimiento de Máximo, se hizo viral un video donde Alejandro llenaba de besos a su hermano recién nacido.

La segunda temporada de la serie de Sergio Ramos también desentrañará la historia de cómo salió del Sevilla, club que lo recibió desde los 10 años de edad. El defensor -se puede ver en el tráiler- habla de cómo se fue gastando la relación con la plana dirigencial de su primer equipo profesional. “Es un momento ideal para contar cómo sucedió todo” .

Por otro lado, de los tres libros que se han escrito sobre la vida de Ramos, el publicado por la editorial Samarcanda con la investigación del periodista Alejandro Delmás “SR4. La contrucción de un mito” es quien mayores referencias da ese salto de la niñez a la juventud de parte del zaguero.

En el libro se cuenta la gran condición que puso el hoy capitán de España para quedarse en el Sevilla: ser el mejor pagado de la plantilla con 19 años de edad. El pedido fue visto como una exageración para los altos mandos del club y no hubo acuerdo de renovación. En el camino apareció el Real Madrid e irrumpió con su fichaje a mediados del 2005 (más de 25 millones de euros) aún cuando el jugador había disputado un partido de LaLiga (2005-2006) con el cuadro sevillano.

El acto hizo que se rompiera toda la relación del jugador con el club que lo formó desde niño. Y por tal razón, cada vez que volvió a pisar el estadio Ramón Sánchez Pizjuán se llevó un coro de chiflidos, que no lo amedrentaron; al contrario, lo dieron valor para buscar llevarse los tres puntos a Madrid. De eso se trata la vida, a veces, de plantarle cara a los viejos amores.

El capitán y referente

Pedri tenía 1 año, 2 meses y 5 días cuando Sergio Ramos jugó su primer partido oficial con el Sevilla frente al Deportivo La Coruña. Por estos días concentran juntos por primera vez en la selección adulta de España. El hecho no ha pasado por alto para la prensa ibérica, que quiso poner en aprietos al juvenil del FC Barcelona preguntándole por el capitán del Real Madrid.

“¿Ramos iría al Barcelona? ¿Lo ves como uno de tus referentes?”, le consultaron según reporta Sport. “Es muy difícil que Ramos vaya al club rival. Es un buen jugador, pero yo no soy quien ficha. No tengo ningún referente, intento fijarme en todos, que son unos excelentes jugadores y personas ”, salió amagando la pregunta.

Barcelona's Spanish midfielder Pedri (R) challenges Real Madrid's Spanish defender Sergio Ramos during the Spanish League football match between Barcelona and Real Madrid at the Camp Nou stadium in Barcelona on October 24, 2020. (Photo by LLUIS GENE / AFP)

En los videos que publica la selección española en redes, sin embargo, es Ramos el primero que comparte ejercicios junto a Pedri. Lado a lado son el más joven y el más experimentado en esta selección de España que arranca sus ilusiones para clasificar al Mundial de Qatar 2022.

Por su parte, Álvaro Morata si usó los micrófonos de la conferencia de prensa previa al partido contra Grecia para dar muestras de lo que significa Sergio Ramos dentro del plantel de España. “ Es una persona que siempre está pendiente de sus compañeros, sean jóvenes o sean canteranos . Solo le puedo desear lo mejor. Que siga viniendo a la selección, y que nos siga dando consejos como lo hace siempre”, dijo el delantero que compartió vestuario con el defensor en el Real Madrid.

Meses atrás, Ramos tuvo un gran gesto con Morata cediéndole patear un penal con la selección de España. El acto se hizo más notorio cuando es Sergio, con 23 goles en 178 partidos con la ‘Roja’ el que patea todos los penales en la ‘Roja’, pero le dio la oportunidad a su compañero que no ha tenido tanta suerte con su selección. “Con la edad y la experiencia que tiene, tendría un problema si yo le tuviese que aconsejar. Solo le puedo desear lo mejor, que sea feliz”, aclaró el atacante sobre el tema de la renovación de su capitán con el Real Madrid.

🎶 Solamente oír tu voz...



🎶 Ver tu foto en blanco y negro...



😏 (Apuesto a que, como yo, habéis seguido tarareando las siguientes líneas).#SomosEspaña#SomosFederación pic.twitter.com/4gWcwR9Vql — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 24, 2021

El embajador

El gran protagonista de la foto de perfil en Twitter, Facebook e Instagram de Sergio Ramos es Josue, el niño piurano que le robó el corazón en junio del 2017 cuando el defensor arribó en silencio al Perú encabezando una delegación de Unicef, donde es embajador. La imagen lleva ahí desde entonces. No aparecen ninguna de las 4 Champions League con el Real Madrid o el trofeo de la Copa del Mundo en Sudáfrica. Basta la sonrisa de Josué para abrir las puertas a sus seguidores.

Cuando Ramos estuvo en el Perú, El Comercio pudo contactarlo a través de Unicef. El defensor venía de ganar la ‘Orejona’ frente a la Juventus, pero centró su visita en la ayuda de los miles de niños que afectados por el desastre natural que azotó al norte y centro del Perú en el verano del 2017.

Sergio Ramos en su visita a Piura en el 2017. (UNICEF)

Esto dijo en el arranque de la entrevista con Deporte Total.

— ¿Cuál fue el motivo de tu visita?

Las graves inundaciones de marzo y abril han causado enormes daños personales y materiales en muchas partes del país, y en especial en la región de Piura, donde hay muchos niños afectados junto a sus familias. Aquí hay miles de niños que han perdido su casa, el lugar donde jugaban o la escuela en la que estudiaban, y esta situación de emergencia requiere que actuemos.

— ¿Por qué el interés de visitar una zona en emergencia? ¿Qué es lo que más te ha impactado de esta visita?

Creo que los embajadores tenemos la responsabilidad de involucrarnos en la gran labor que hace Unicef para ayudar a miles de niños en todo el mundo, y una de las formas más bonitas de hacerlo es ver de primera mano en qué situación se encuentran muchos niños y cuál es el impresionante trabajo que lleva a cabo Unicef. Por eso, siempre que mis obligaciones profesionales me lo permiten, intento acompañarlos a diversas zonas del mundo. Esta visita al Perú, como los anteriores viajes, me ha dejado una huella imborrable. Me han impresionado la gran alegría y la vitalidad de todos los niños, pese a la difícil situación que atraviesan.

Josué ahora está por cumplir 7 años. Cuando el capitán de España llegó al albergue Cristo Viene que cubre las necesidades de los distritos de Tambo Grande, Catacaos y Cura Mori, era uno de los más de 900 niños que había comenzado a recibir ayuda de Unicef.

#QueremosQueVuelvaElNiño era el lema con que arribó la comitiva de Sergio Ramos a Piura y dejó una promesa que luego no tardó en cumplir. “Muchos niños y niñas han vuelto a su vida normal luego de las lluvias e inundaciones. Por eso todos queremos que vuelva el niño, pero que vuelva a tener agua potable, a alimentarse bien, a estudiar, a jugar . Queremos que todos los niños y adolescentes peruanos vuelvan a tener iguales oportunidades para crecer sanos y fuertes”, dijo.

Sergio Ramos se encuentra en el Perú como parte de la campaña de Unicef a favor de los niños afectados por las inundaciones. (Fotos: Facebook/Unicef)

Los colegios “José Cayetano Heredia” de Nuevo Catacaos, “Genaro Martínez Silva” de Pedregal Grande, la Institución Educativa 15143 de Pedregal Chico y “Artemio Requena” de Catacaos fueron quienes pudieron recibir los 48 uniformes del Real Madrid, con firma incluida, que Ramos envió apenas arribó a Madrid.

Su labor con los niños es constante. Ya sea de padre, capitán o embajador. El Ramos de corazón gigante se viste de gala cuando sale del campo.

