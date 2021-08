Conforme a los criterios de Saber más

Uno jamás hubiese pensado ver en un mismo equipo a Lionel Messi y Sergio Ramos, quienes en su momento fueron capitanes del Barcelona y el Real Madrid, respectivamente. El defensor español ayer le dio bienvenida al argentino en el entrenamiento del PSG. Tras el último mercado de fichajes y el esfuerzo económico del PSG, Sergio Ramos ha entrado en un selecto club donde solo están pocos jugadores: haber compartido club tanto con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Sergio Ramos no ha sido ajeno a la gran competencia que existió entre Messi y Cristiano (entre ellos, suman 11 Balones de Oro). El ex capitán del Real Madrid lo vivió de primera mano durante sus años en la liga española, donde Messi siempre fue rival.

Ahora, con la llegada de ambos al PSG, se espera que el equipazo parisino rompa los récords puestos antes por ellos mismos. Ramos, un logro ya obtenido desde el inicio, ha logrado compartir vestuario con dos de los mejores jugadores de la historia. ¿Quiénes más han conseguido compartir camiseta con Messi y Cristiano Ronaldo?

Tras una intensa semana, el atacante argentino volvió a salir al campo y compartir la primera sesión de entrenamiento con su nuevo equipo.

Messi y Cristiano, una rivalidad de años

Aunque sobre ellos han hablado muy poco, los medios de comunicación y los propios hinchas del fútbol han convertido a estos dos personajes en rivales por compartir casi los mismos registros, títulos y estar en los equipos eternamente rivales del fútbol español.

Así, Cristiano Ronaldo, representando tanto al Real Madrid y al Manchester United; y Lionel Messi con el Barcelona, se enfrentaron un total de 36 veces en duelos directos. En total, anotaron 43 goles: 22 para el argentino y 21 para el portugués. Así, ambos futbolistas han competido por goles en la liga española, títulos, asistencias y Balones de Oro a lo largo de los 9 años que compartieron en España.

A lo largo del camino, pocos futbolistas han tenido la suerte de cruzarse directamente con dos de los mejores jugadores de, por lo menos, las últimas dos décadas en el fútbol. ¿Quiénes han sido los más conocidos de este club?

Los jugadores que compartieron club con Messi y Cristiano Ronaldo

Es evidente que la rivalidad entre ambas estrellas se llegó a dar porque nunca jugaron juntas. Era necesario tener a Messi y a Cristiano en equipos rivales para llevar al máximo su nivel. Hay jugadores que han compartido selección con una de las dos estrellas y ha podido jugar con la otra estando en un club. Sin embargo, tan solo 10 jugadores han podido jugar únicamente en clubes tanto con el ‘10’ del Barcelona y el famoso ‘7’ del Real Madrid.

Así, Sergio Ramos, Keylor Navas, Ángel Di María, Gerard Piqué, Miralem Pjanic, Arthur Melo, Martín Cáceres, Pablo Sarabia, Achraf Hakimi y Henrik Larsson son los únicos con el privilegio de haber compartido club con las dos estrellas del fútbol mundial. A continuación, conoce a los 5 más resaltantes de esta lista.

Sergio Ramos

Uno de los últimos jugadores en formar este grupo y que, además, tiene un pasado de mucha rivalidad con Lionel Messi. Precisamente, los excapitanes del Barcelona y el Real Madrid tienen una foto icónica donde, frente a frente, se están gritando en un clásico del fútbol español.

“Leo es uno de los mejores del mundo, por no decir el mejor. Y en ese caso, no depende de mí. Podría decir mil cosas, pero no son tan determinantes a la hora de tomar una decisión, ni de Leo ni del club. Cada uno toma las decisiones que tiene que tomar y no están al alcance de ningún jugador. Sí que es cierto que me gusta estar rodeado de los mejores y él siempre tendría sitio en mi equipo”, dijo Ramos en el momento donde el PSG era una posibilidad, dejando toda rivalidad de lado.

En el pasado, Ramos conquistó Europa con Cristiano Ronaldo vestidos de blanco. Ahora, los excapitanes serán compañeros en busca de un solo objetivo en el tramo final de sus carreras: la Champions League y la conquista de Europa una vez más.

Sergio Ramos y Lionel Messi se juntan en PSG luego de que ambos dejaron LaLiga. (Foto: .football-espana.net)

Keylor Navas

Keylor Navas ha recibido en París a quien es su máximo verdugo: Lionel Messi. Y es que el argentino ha enfrentado en 14 oportunidades al arquero costarricense y le ha anotado 9 goles. Todos estos goles se han dado mientras que Navas atajaba para el Real Madrid, donde compartió camerino con Cristiano Ronaldo y, además, en la Champions League mientras el portero atajaba en el PSG.

Eso sí, aún es incierta la titularidad de Navas en París, pues Gianluigi Donnarumma, el portero italiano de 22 años, ha llegado también al PSG para continuar ascendiendo en una carrera que desde un inicio ha sido ganadora.





Keylor Navas le frenó un penal a Lionel Messi en la vuelta de octavos de final de la Champions League. (Foto: EFE)

Ángel Di María

El popular ‘Fideo’ ya estaba dentro del grupo que había compartido equipo con Messi y Cristiano. Y es que durante su paso por el Real Madrid, el argentino compartió equipo con el portugués. Por otra parte, con Messi ha sido finalista de la Copa del Mundo y ganador de una Copa América.

Ahora, con Messi en el PSG, la dupla ofensiva argentina buscará ganar todo en París como ya lo han hecho en Brasil, últimamente. Después de ganar la Champions en el 2014 con Cristiano Ronaldo y de estar cerca de lograrla por segunda vez en el 2020, el futbolista de Rosario tendrá a su viejo amigo para intentarlo por tercera vez después de una gran conquista: la Copa América.

Lionel Messi se juntó con Neymar, Di María, Paredes y Verratti hace unos días, antes de fichar por PSG. (Foto: Instagram)

Gerard Piqué

Uno de los centrales con más experiencia del fútbol español, que compartió vestuario con Messi durante los mejores años del Barcelona en los últimos tiempos, también jugó con Cristiano Ronaldo, pero en sus inicios.

Al mismo tiempo que Gerard Piqué, un joven español que debutaba en la liga inglesa, Cristiano Ronaldo llegaba a Manchester desde Portugal en lo que sería su primer paso en una liga extranjera. Ambos jugadores compartieron vestuario hasta que Piqué partió a España para empezar su carrera dentro de su país y convertirse en el jugador que es hoy. Años después, Cristiano Ronaldo llegaría al equipo rival, donde ambos vivirían una etapa de oro entre enfrentamientos de ambos clubes.

Con Messi, Piqué lo ha ganado todo: desde la liga local, pasando por la Champions League y el Mundial de Clubes. Aparte de colegas en el fútbol, Leo y Piqué son amigos que comparten lazos de una relación de más de 10 años dentro del Barcelona.

La relación entre Gerard Piqué y Lionel Messi, dos referentes del Barcelona, se habría resquebrajado. (Foto: AFP)

Henrik Larsson

El ya retirado jugador sueco de ahora 49 años podría decir que vio crecer tanto a Messi como a Cristiano. Y es que Larsson tiene una historia con ambos jugadores, pero en sus inicios. El ahora técnico estuvo en los primeros años de Leo Messi en el Barcelona, allá por el 2004, y consiguió el bicampeonato del 2005 y 2006 con el club catalán.

Después, el jugador de Suecia se iría al Manchester United, donde sería testigo de la mejor temporada de Cristiano Ronaldo dentro del club inglés. El portugués llegó a anotar más de 20 goles en aquel año y, además, consiguió la Premier League. Ahora ya retirado y como entrenador, Larsson trabaja en el Barcelona, donde se desempeña como el tercer técnico del equipo catalán.

Henrik Larsson

