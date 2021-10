La Premier League fue testigo de un hecho que pudo acabar en tragedia durante el último fin de semana. Un hincha sufrió de una descompensación durante el partido Newcastle vs. Tottenham, pero el cuerpo médico presente en el estadio logró salvarle la vida gracias a la rápida reacción del español Sergio Reguilón.

El lateral español fue el primero en darse cuenta de lo que venía ocurriendo y contó detalles de la conversación que tuvo con el árbitro Andre Marriner para alertarlo. “Me di cuenta muy rápido, porque vi cuando el hombre se encontraba tendido en los asientos del estadio”, explicó en entrevista para El Partidazo de COPE.

“Había otra persona que lo intentaba reanimar, pero no respondía, así que fui al colegiado y le dije que alguien se estaba muriendo. Al principio pensó que yo estaba protestando por alguna jugada y casi me muestra una tarjeta amarilla”, agregó Sergio Reguilón.

“Le hablé al árbitro en inglés y español. Le dije: ‘Toma un desfibrilador rápido, por favor’. Todo el movimiento empezó”, resaltó el futbolista del Tottenham. Durante ese instante, resto de deportistas que se encontraban en el campo también tomaron conocimiento de lo que ocurría y las acciones de ayuda se realizaron.

“Me estaba poniendo muy nervioso, la verdad es que tenía la cabeza en otro lado. Por suerte esto le pasó al aficionado en el estadio y pudimos reaccionar rápido, porque si no había un desfibrilador, no la cuenta. Ojalá sea la última vez que me pase esto en la vida, se siente mal”, finalizó Sergio Reguilón.

El jugador fue alabado por su gran intervención ante la emergencia y las buenas noticias llegaron horas después. A través de un comunicado, Newcastle informó que el hincha que fue atendido en el estadio St. James ‘Park se encuentra fuera de peligro y en recuperación. La colaboración eficaz ayudó a salvar una vida.