De cara al 2026, la Serie A decidió despedir un símbolo histórico del torneo. El propio presidente de la competición, Ezio María Simonelli, informó que no icónica pelota naranja en los partidos con nieve no se volverá a usar.

De acuerdo a Simonelli en una entrevista con el medio de comunicación local Radio Anch’io Sport señaló haber “recibido muchas quejas justificadas al respecto... Hay gente que no la ve porque es daltónica”. “Le pedimos a nuestro proveedor que adelantara la entrega de balones nuevos. Necesitamos 25 para cada partido, es decir, 500 balones”, añadió.

“Han puesto todos los balones nuevos en producción en un color visible, pero pasará un tiempo antes de que podamos reemplazar este naranja”, insistió el Presidente de la Serie A de Italia. Incluso, mencionó que “fue una decisión desafortunada” y anunció: “Volveremos al amarillo o al blanco”.

El reconocimiento de la pelota naranja en este campeonato es tan importante que hasta hubo encuentros con ella incluso sin la nieve de por medio. Y ha sido objeto, además, de un sinfín de comentarios por parte de los hinchas en general.