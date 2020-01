En una entrevista con ‘Sky Sports’, Romelu Lukaku dio a conocer este viernes algunos detalles sobre el día a día en el vestuario del Inter de Milán con Antonio Conte como entrenador. El delantero belga no se guardó nada, y sus declaraciones prometen levantar polvareda en la Serie A de Italia.

“Me llamó basura delante de todo el equipo. Él te dice a la cara si estás bien o mal. Y yo jugué realmente mal. Me dijo que me quitaría a los cinco minutos si lo volvía a hacer”, empezó diciendo Lukaku, cuestionado sobre los métodos que utiliza el DT italiano para hacer reaccionar a sus jugadores en medio de un partido.

El juego en cuestión en el que Conte se habría dirigido de esta manera al belga fue en la Champions League, contra el Slavia Praga, por la fase de grupos del torneo europeo. No obstante, Lukaku también contó que esto no solo le ocurre a él, sino al resto del plantel: “Se lo hace a todos. No importa el jugador que seas, pues para él todos son iguales”, añadió.

Asimismo, Romelu Lukaku reconoció que estas palabras de Antonio Conte le afectaron, pese a que el DT cumplió con su objetivo se hacerlo reaccionar. “Hirió mi confianza, pero al mismo tiempo me despertó. Justo después jugamos el derbi de Milán e hice uno de mis mejores partidos de la temporada”, recordó el atacante ‘nerazzurro’.

