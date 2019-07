Sinisa Mihajlovic, entrenador de Bologna, anunció que padece de leucemia

El entrenador del club italiano de fútbol Bologna, el serbio Sinisa Mihajlovic, anunció este sábado en una conmovedora conferencia de prensa que tiene leucemia, aunque seguirá en el banquillo, según aseguró la entidad.



Sinisa Mihajlovic compareció ante los periodistas para comunicar que tras algunos exámenes se le diagnosticó una "leucemia en forma aguda y agresiva, pero que se puede afrontar".



Sinisa Mihajlovic es entrenador de Bologna desde enero de este año. (Foto: AFP)

El entrenador serbio, jugador de Sampdoria, Roma, Inter de Milán y Lazio, no había acudido el pasado jueves a la localidad alpina de Castelrotto, lugar de concentración del Bologna y ahora se conocieron los motivos.



"He estado encerrado dos días en casa a reflexionar. He llorado, también con mis jugadores. No son lágrimas de miedo las que tengo. Respeto la enfermedad y la enfrentaré con el pecho hinchado, mirándola a los ojos, como siempre he hecho", indicó.



El director deportivo del Bologna, Walter Sabatini, explicó que Mihajlovic, que este año consiguió la permanencia del club en la Serie A, continuará en la sociedad hasta final del contrato y que seguirá siendo el entrenador.



"Toda la institución está con Sinisa. Seguiremos con él, el técnico del Bologna sigue siendo Sinisa Mihajlovic. No es una cuestión humanitaria, pero un tema técnico: él es el mejor, aún no estando al 100%", afirmó Sabatini en La Gazzetta dello Sport.

Fuente: EFE