Serie A de Italia 2019-2020 en vivo: canales de TV, tabla de posiciones y fixture para ver los partidos

La Serie A de Italia 2019-2020 comenzará el próximo sábado 24 de agosto con mucha expectativa en el mundo del balompié, pues será la segunda temporada que disputará Cristiano Ronaldo en Juventus . En este nuevo año deportivo, el atacante portugués espera ganarlo todo con la ‘Veccia Signora’ , tanto a nivel doméstico como continental. A continuación, te daremos a conocer las formas posibles para seguir los partidos de fútbol en vivo y en directo .

El Comercio te brindará la mayor información sobre el fútbol italiano , con la tabla de posiciones, principales figuras, goleadores, fechas, horarios, canales de TV y los detalles que necesitas saber para que no te pierdas absolutamente nada de esta competición europea.

Ten en cuenta que si deseas conocer todo lo relacionado al fútbol de Italia , esta nota es ideal para ti. Si pensabas buscar “dónde y cómo ver en vivo la Serie A ”, ya encontraste el lugar adecuado para averiguarlo. Presta mucha atención y toma nota. Los compromisos en este certamen prometen estar repletos de mucha emoción.



¿Con qué equipos se enfrentarán Juventus, Milán e Inter de Milán en la primera fecha del fútbol italiano?

El fútbol italiano arrancará el próximo sábado 24 de agosto con el partido entre Juventus y Parma . El encuentro entre ambas escuadras se jugará a las 11:00 horas y tendrá como centro de atención a Cristiano Ronaldo , quien afrontará su segundo año con la camiseta de la ‘Veccia Signora’ .

El cuadro de Turín , además, disputará una nueva campaña de la Serie A tras haber logrado por octava vez consecutiva el título del certamen (35° en toda su historia) en la temporada pasada, por lo que es un firme candidato a la consagración.

Milan recién comenzará su participación en el fútbol de Italia el domingo 25 de agosto cuando choque con Udinese a las 11:00 horas.

Inter de Milán , en tanto, comenzará la Serie A 2019-2020 el lunes 26 de agosto, midiendo fuerzas con Lecce a las 13:45 horas.



Conoce más sobre la Serie A de Italia

La Serie A de Italia , conocida por motivos de patrocinio como Serie A TIM , es la máxima categoría del sistema de ligas de dicho país europeo y también la principal competición a nivel de clubes en ese territorio.

El certamen lo organiza desde 1946 la Lega Nazionale Professionisti (LNP) tras suceder a la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) y convertirse en 2010 en la Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA), comúnmente conocida como Lega Serie A.

La Serie A de Italia empezó a disputarse en la temporada 1929-30 y, desde entonces, se ha desarrollado sin interrupciones. Salvo en el periodo entre 1943 y 1945 por la Segunda Guerra Mundial.

Esta competición es considerada como una de las cinco grandes ligas europeas, ocupando el tercer lugar del coeficiente UEFA. Solo es superada por LaLiga Santander de España y la Premier League de Inglaterra. Completan el Top 5, la Bundesliga de Alemania (4°) y la Ligue 1 de Francia (5°).

De acuerdo a la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), la Serie A de Italia es, actualmente, la quinta liga más relevante del mundo.



Tabla de posiciones de la Serie A de Italia

¿En qué canales se puede ver la Serie A?

ESPN

ESPN es un canal de TV por suscripción latinoamericano de origen estadounidense especializado en deportes. (Captura: ESPN) ESPN es un canal de televisión por suscripción latinoamericano de origen estadounidense especializado en deportes. (Captura: ESPN)

ESPN es un canal de TV por suscripción latinoamericano de origen estadounidense especializado en deportes. ESPN, ESPN+, ESPN 2, ESPN 3 y ESPN Play, dependiendo de la programación del momento, son buenas opciones para ver el fútbol italiano .

Rai Italia

Rai Italia es un canal de TV por suscripción internacional italiano. (Captura: Rai Italia) Rai Italia es un canal de televisión por suscripción internacional italiano, propiedad de RAI, la emisora nacional pública de Italia. (Captura: Rai Italia)

Rai Italia es un canal de TV por suscripción internacional italiano, propiedad de RAI, la emisora nacional pública de dicho país europeo. Su programación incluye una combinación de noticias, programas de distintas temáticas y una cobertura deportiva de 4 partidos de fútbol en vivo por semana de la Serie A de Italia .

Serie A Pass

Serie A Pass es un canal de streaming que está destinado a transmitir en vivo y en directo todos los partidos del fútbol italiano. (Captura: Serie A Pass) Serie A Pass es un canal de streaming que está destinado a transmitir en vivo y en directo todos los partidos del fútbol italiano. (Captura: Serie A Pass)

Serie A Pass es un canal de streaming que está destinado a transmitir en vivo y en directo todos los partidos del fútbol italiano, así como también brindar las repeticiones de los encuentros.

Cuenta con una opción para registrarse en donde podrás adquirir paquetes, según el monto que estés dispuesto a pagar, para no perderte los compromisos de tu interés.El Serie A Pass está disponible en computadoras de escritorio, tablets y dispositivos móviles, y a través de aplicaciones tanto en IOS como en Android.

Movistar Liga de Campeones

Movistar Liga de Campeones es un canal de TV español de pago. (Captura: Movistar Liga de Campeones) Movistar Liga de Campeones es un canal de TV español de pago. (Captura: Movistar Liga de Campeones)

Movistar Liga de Campeones es un canal de TV español de pago. Está dedicado exclusivamente al fútbol y orientado a transmitir los partidos de la Champions League y la Europa League . Además de los compromisos de tres de las cinco grandes ligas europeas: Serie A , Bundesliga y Ligue 1 .

DAZN

DAZN es un servicio de streaming que pertenece a Perform Group. (Captura: DAZN) DAZN es un servicio de streaming que pertenece a Perform Group. (Captura: DAZN)

DAZN es un servicio de streaming que pertenece a Perform Group. Se dedica a los deportes, ofreciendo transmisiones de eventos en vivo y en directo, y bajo demanda desde varias propiedades.



Los 20 clubes que participarán en la Serie A 2019-2020

- Atalanta B. C.

- Bologna F. C.

- Brescia Calcio

- Cagliari Calcio

- A. C. F. Fiorentina

- Genoa C. F. C.

- Hellas Verona F. C.

- F. C. Internazionale

- Juventus F. C.

- S. S. Lazio

- U. S. Lecce

- A. C. Milan

- S. S. C. Napoli

- Parma Calcio

- A. S. Roma

- U. C. Sampdoria

- U. S. Sassuolo Calcio

- S. P. Ars et Labor

- Torino F. C.

- Udinese Calcio



Conoce el sistema de competición del fútbol italiano

La Serie A de Italia tiene 38 fechas. Este certamen posee un sistema de campeonato que consiste en enfrentamientos ida y vuelta entre todos los clubes participantes. De manera que el equipo que logra la mayor cantidad de puntos al final es proclamado campeón del país europeo.

Al acabar en el primer lugar, la escuadra recibe el trofeo conocido como Copa de Campeones de Italia y, desde 1924, un distintivo de forma de escudo con los colores de la bandera nacional, el ‘Scudetto’.

A su vez, el campeón de la Serie A de Italia , disputa la Supercopa de Italia contra el ganador de la Copa de Italia de esa misma temporada.

Los tres últimos equipos de la Serie A de Italia descenderán a la Serie B.



Así se define la clasificación a la Champions League y Europa League en la Serie A

Desde la temporada 2017-2018, la Serie A de Italia tiene seis plazas a torneos europeos que se distribuyen de la siguiente manera: los cuatro primeros equipos disputarán la Champions League , clasificando directamente a la fase de grupos. Tanto el quinto como el sexto puesto de la tabla jugarán la Europa League , junto con el cuadro que salga campeón de la Copa de Italia .

Campeones de la Serie A de Italia

- Juventus F. C.: 35 títulos y 20 subcampeonatos

- A. C. Milan: 18 títulos y 14 subcampeonatos

- F. C. Internazionale: 18 títulos y 14 subcampeonatos

- Genoa C. F. C.: 9 títulos y 4 subcampeonatos

- Torino F. C.: 7 títulos y 7 subcampeonatos

- Bologna F. C.: 7 títulos y 4 subcampeonatos

- U. S. Pro Vercelli: 7 títulos y 1 subcampeonato

- A. S. Roma: 3 títulos y 14 subcampeonatos

- S. S. C. Napoli: 2 títulos y 8 subcampeonatos

- S. S. Lazio: 2 títulos y 6 subcampeonatos

- A. C. F. Fiorentina: 2 títulos y 5 subcampeonatos

- Cagliari Calcio: 1 título y 1 subcampeonato

- A. S. Casale Calcio: 1 título

- U. S. Novese: 1 título

- Hellas Verona F. C.: 1 título

- U. C. Sampdoria: 1 título



Fixture completo del fútbol de Italia

Máximos goleadores históricos del fútbol italiano

1- Silvio Piola (Italia) con 274 goles

2- Francesco Totti (Italia) con 250 goles

3- Gunnar Nordahl (Suecia) con 225 goles

4- Giuseppe Meazza (Italia) con 216 goles

5- José Altafini (Italia-Brasil) con 216 goles

6- Antonio Di Natale (Italia) con 209 goles

7- Roberto Baggio (Italia) con 205 goles

8- Kurt Hamrin (Suecia) con 190 goles

9- Giuseppe Signori (Italia) con 188 goles

10- Alessandro Del Piero (Italia) con 188 goles