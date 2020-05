Quique Setién denotó atracción ante la posibilidad de ser entrenador de Neymar, esto lo dio a conocer en una entrevista a Bein Sports USA. "Estaría feliz de poder entrenar a Neymar, absolutamente. Se trata de un jugador de un nivel excepcional, eso nadie lo puede poner en duda”, señaló el entrenador del Barcelona.

Otra posibilidad que surge y de la cual también habló, es la de ganar la Liga de Campeones y las opiniones que se han mantenido de él y Lionel Messi: “Estamos convencidos de que queremos ganar la Liga de Campeones y ciertamente, podemos”, apuntó.

Hace unos días Messi declaró sobre Setién que no iban a volver a jugar en el mismo nivel: Aún no se sabe si podrán volver las competiciones pero hay muchos que dicen que el parón os puede haber incluso beneficiado por cómo veníais jugando... De hecho, antes de parar dijiste que “con lo que tenemos, no nos alcanza para ganar la Champions”.

En cuanto a ello, Setién dijo que quizá lo entendió mal y respondió: “Creo que ha generado un gran debate. Estamos convencidos de que podemos ganar la Liga de Campeones. Hay que mejorar algunas cosas, pero sin duda estamos convencidos de que el equipo tiene el potencial para ganar la Champions”.

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER