Sevilla vs. Alavés EN VIVO | EN DIRECTO en un complicado partido por la jornada 27 de LaLiga Santander el viernes 4 de marzo desde las 3:00 p.m. (hora peruana). Entérate aquí en que Canal de TV y los horarios para ver Gratis y Online el duelo entre equipos españoles.

Partido vibrante. Alavés y Sevilla se enfrentan en Mendizorroza por el torneo español con el objetivo albiazul de engancharse a la salvación y la intención hispalense de agarrarse a la pelea por el título liguero, ya que se encuentra a solo seis puntos del líder.

Los vitorianos regresan a su feudo, donde ganaron su último duelo ante el Valencia, y lo hacen tras arrancar un valioso punto en Getafe, el primero lejos de casa desde la llegada de José Luis Mendilibar.

El conjunto vasco comienza a parecerse más a los equipos aguerridos e intensos del técnico vizcaíno, pero todavía tiene lagunas importantes, sobre todo, de cara a portería. Las ocasiones de gol que genera no son muchas, por lo que la efectividad de los babazorros debe ser mayor si quieren doblegar a sus rivales. Aquí Joselu Mato cumple un papel fundamental con 12 dianas en su cuenta particular.

Por otro lado, el Sevilla se presenta en Vitoria relanzado en lo moral y deportivo después de su convincente triunfo del pasado domingo en el Sánchez-Pizjuán (2-1) en el derbi ante el Betis, lo que le mantiene holgadamente como segundo en la clasificación, ahora con ocho puntos de ventaja sobre el tercero, precisamente su ‘eterno rival’, y a seis del líder, el Real Madrid.

El equipo de Lopetegui es el más solvente del torneo como local, condición en la que de sus trece comparecencias ha ganado diez partidos y solo cedió tres empates, pero como foráneo, sin tener malos números, sí ha encadenado los tres últimos desplazamientos sin ganar, aunque tampoco perdió, pues su última derrota en LaLiga se remonta al 2-1 encajado en el Santiago Bernabéu el pasado 28 de noviembre.

Después ganó como visitante en Bilbao y en Cádiz, con sendos 1-0, y tras esos triunfos empató en los campos del Valencia (1-1), Osasuna (0-0) y Espanyol (1-1), con lo que el propósito ahora es retomar la senda del triunfo fuera del Sánchez-Pizjuán para seguir fuerte en esa segunda plaza del torneo y mantener el sueño de que el líder dé algún que otro traspiés.

¿A qué hora ver el Sevilla vs. Alavés por LaLiga Santander?

México - 2:00 p.m.

Perú - 3:00 p.m.

Colombia - 3:00 p.m.

Ecuador - 3:00 p.m.

Bolivia - 4:00 p.m.

Venezuela - 4:00 p.m.

Estados Unidos - 4:00 p.m.

Argentina - 5:00 p.m.

Uruguay - 5:00 p.m.

Chile - 5:00 p.m.

Paraguay - 5:00 p.m.

Brasil - 5:00 p.m.

España - 9:00 p.m.

¿En dónde ver el Sevilla vs. Alavés por LaLiga Santander?

Deportivo Alavés chocará ante el Sevilla en un complicado duelo en Mendizorroza este viernes 4 de marzo y podrás ver el partido EN VIVO, EN DIRECTO y GRATIS a través de la señal de TV de Movistar+ y Blue To Go Video Everywhere.

Deportivo Sevilla vs. Alavés: alineaciones probables

Alavés: Pacheco; Tenaglia, Laguardia, Lejeune, Duarte; Moya, Escalante, Jason, Rioja; Vallejo y Joselu.

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Koundé, Fernando, Acuña; Gudelj o Delaney, Joan Jordán; Tecatito Corona, Rakitic, Ocampos; y En-Nesyri.

