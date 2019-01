Sevilla vs. Athletic Bilbao EN VIVO ONLINE: se enfrentan por la fecha 19 de La Liga Santander | Vía ESPN 2 

Sevilla vs. Athletic Bilbao EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO: chocan este domingo desde las 10:15 a.m. (hora peruana) y 4:15 p.m. (hora local) por la fecha 19 de LaLiga Santander en el estadio de San Mamés. La transmisión estará a cargo de ESPN 2. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Sevilla y Athletic Bilbao jugarán el segundo de los tres partidos que tienen entre sí. Hace unos días, el elenco sevillano se llevó una victoria de 3-1 por la ida de octavos de final de la Copa del Rey. Y el miércoles que se avecina, el cotejo de vuelta del torneo español tendrá lugar en el Sánchez Pizjuán.

Sevilla vs. Athletic Bilbao: horarios del partido



Ecuador - 10:15 a.m.

Perú - 10:15 a.m.

Colombia - 10:15 a.m.

México - 9:15 a.m.

Bolivia - 11:15 a.m.

Chile - 12:15 p.m.

Argentina - 12:15 p.m.

Uruguay - 12:15 p.m.

Paraguay - 12:15 p.m.

España - 4:15 p.m.

Sevilla venció 3-1 al Athletic Bilbao por octavos de final de la Copa del Rey. (Foto: AFP).

Mientras que el Sevilla quiere seguir consolidando su sitio en puestos de Champions League, sin perder tampoco de vista el liderato del Barcelona, del que está a dos posiciones y siete puntos, el Athletic Bilbao pelea por poner tierra de por medio sobre una zona de descenso que abandonó el lunes ganando al Celta en Balaídos, pero que aún tiene a solo dos puntos.



Esa diferencia en la tabla quedó clara en el primer choque de la trilogía el jueves pasado. Allí los de Pablo Machín dejaron, también en La Catedral, prácticamente sentenciada (1-3) la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey que se cerrará el miércoles.



En el Athletic Blbao es casi seguro que volverán al once inicial Iago Herrerín, Iker Muniain e Iñaki Williams, los héroes de Vigo, además de Iñigo Martínez.



En Sevilla, Nolito sufrió una fractura del peroné y será baja por los próximos tres meses. Daniel Carriço y Franco Vázquez deberán cumplir una sanción y tampoco estarán disponibles para el encuentro.

Sí podrán volver al equipo inicial, en relación al de Copa, el meta checo Tomas Vaclik y otros habituales titulares como Jesús Navas, Sergi Gómez, Sergio Escudero, Pablo Sarabia, el argentino Éver Banega o el francotunecino Wissam Ben Yedder.

Sevilla vs. Athletic Bilbao: probables alineaciones

Athletic Bilbao: Iago Herrerín, Ander Capa, Yeray Álvarez, Iñigo Martínez, Yuri, Berchiche, Dani García, Beñat San José, Óscar De Marcos, Iker Muniain, Iñigo Córdoba e Iñaki Williams.

Sevilla: Tomas Vaclik, Jesús Navas, Gabriel Mercado, Simon Kjaer, Sergi Gómez, Sergio Escudero, Roque Mesa, Éver Banega, Pablo Sarabia, Wissam Ben Yedder y André Silva.

Con información de EFE