Sevilla y Cádiz se verán las caras este viernes 29 de abril en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán la trigésima cuarta jornada de LaLiga Santander. El duelo entre clubes españoles se dará desde las 02:00 p.m. (hora peruana) y podrás seguir todas las incidencias AQUÍ.

Partido importante para Sevilla ya que llega en plena lucha por asegurarse un puesto de la Champions League, mientras que el Cádiz se esfuerza por mantenerse fuera de los puestos de descenso, situación que hacen vitales los puntos para las dos formaciones.

Los sevillanos, después de ganar en Valencia al Levante (2-3), están en la tercera posición de la clasificación empatados a 63 puntos con el Barcelona, que es segundo, y con dos mas que el cuarto, el Atlético de Madrid, equipos que, junto al líder, el Real Madrid, ocupan los cuatro lugares ‘Champions’.

¿A qué hora se enfrentan Sevilla vs. Cádiz?

Perú: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9:00 p.m.

El equipo de Julen Lopetegui vuelve a su estadio después de que en la anterior comparecencia, hace dos jornadas frente al Real Madrid, sufriera la primera derrota en LaLiga como local (2-3) en un partido que se fue al descanso con un 2-0 favorable.

Ahora, después de paliar ese traspiés en el campo del Levante, tiene como meta mantenerse entre los cuatro primeros y para consolidar eso, e incluso la posibilidad de dar el salto a la segunda posición, debe ganar a un Cádiz que en su última salida venció precisamente en el Camp Nou al Barcelona (0-1).

¿En dónde transmitirán el enfrentamiento de Sevilla vs. Cádiz?

Para ver la transmisión online del partido entre Sevilla y Cádiz puedes hacerlo a través de dos señales. Si te encuentras en territorio español deberás seguir este partido vía Movistar Plus; de otro lado, si vives en México puedes seguir este partidazo por la señal de Blu to Go Video Everywhere.

El Cádiz, por su parte, confía en arañar algo positivo en el Sánchez-Pizjuán, sabedores los que dirige Sergio González de que el feudo sevillista es un lugar complicado para puntuar.

Perder frente a los de Lopetegui le ofrece un panorama delicado al equipo amarillo, que deberá estar atento a los encuentros de sus máximos rivales en la lucha por la permanencia, el Mallorca y el Granada, ya que dependiendo de los otros marcadores que se den en la jornada, los cadistas podrían volver a caer a puestos de descenso.

Sevilla vs. Cádiz: alineaciones probables:

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Joan Jordán, Rakitic; Lamela, ‘Papu’ Gómez, Ocampos; En-Nesyri.

Cádiz: Ledesma; Akapo, Hernández, Chust, Espino; San Emeterio, Aléx Fernández, Alejo, Idrissi; Lucas Pérez, Negredo.