El fútbol en España continúa. Sevilla chocará ante Granada por la trigésima primera jornada de LaLiga Santander en un partido metido ya de lleno en la recta final del torneo. Aquí podrás enterarte todas las incidencias del partido, así como los horarios y en que canal de TV verlo Gratis.

Los dos equipos están en plena lucha por lograr los objetivos marcados al inicio del curso. Los sevillistas el de asegurar los puestos de la Liga de Campeones y los granadinistas el de mantener una campaña más la categoría.

El equipo sevillista de Julen Lopetegui vuelve al Sánchez-Pizjuán después de sufrir el pasado domingo en Camp Nou la tercera derrota del campeonato (1-0), la que además motivó que pasaran a la cuarta plaza de la tabla empatados ahora con el propio Barcelona y el Atlético de Madrid.

A QUÉ HORA JUEGAN SEVILLA VS. GRANADA EN DIRECTO

Perú: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Chile: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

México y Centroamérica: 13:00 horas

Estados Unidos (este): 14:00 horas

Estados Unidos (pacífico): 11:00 horas

España: 22:00 horas

QUÉ CANAL TRANSMITE SEVILLA VS. GRANADA EN VIVO

Perú: ESPN3, Star Plus

Colombia: ESPN3, Star Plus

Ecuador: ESPN3, Star Plus

Argentina: ESPN3, Star Plus

Chile: ESPN3, Star Plus

Uruguay: ESPN3, Star Plus

México: Blue to Go Video Everywhere

Estados Unidos: ESPN+

España: Movistar +

La significativa ventaja que llevaban los hispalenses en la segunda posición y ha ido menguando debido a recurrentes tropiezos, como lo demuestra el dato de que de los últimos cuatro partidos de LaLiga ha empatado tres -Alavés, Rayó y Real Sociedad- y perdió el de Barcelona.

Ahora llega al feudo de Nervión el Granada, un equipo que precisamente fue el primero que derrotó al Sevilla esta temporada en el partido de la primera vuelta (1-0) disputado en el Nuevo Los Cármenes -el otro fue el Real Madrid en el Bernabéu (2-1).

No obstante, el Sevilla espera retomar la senda del gol perdido en los últimos partidos y confía en que jugar en su estadio sea, como es habitual, una baza a favor, algo que ha ratificado a lo largo de la campaña, en la que es el único no aún no ha perdido como local, con catorce comparecencias de las que ha ganado diez y empatado cuatro.

Lopetegui, como es habitual en los últimos meses, deberá esperar hasta poco antes del partido para decidir la lista de inscritos debido a la acumulación de lesionados o jugadores con mermas físicas, y así tres futbolistas, el danés Thomas Daleney, el brasileño Fernando Reges y Suso Fernández, son bajas seguras por dolencias de mas larga duración.

En la parte positiva está el que el mediapunta argentino Alejandro ‘Papu’ Gómez regresó el martes al trabajo con el grupo tras más de un mes ausente por una lesión muscular, con lo que su entrada en la convocatoria está asegurada, otra cosa es que salga de titular después de varias semanas de inactividad.

El Granada, por su parte, visita al Sevilla con el objetivo de dar la sorpresa y conseguir una victoria que le permita alejarse de los puestos de descenso. El equipo dirigido por Rubén Torrecilla comienza la jornada con tres puntos de renta sobre el Mallorca, que marca el corte del descenso, por lo que un empate le garantizaría acabar la jornada en zona de permanencia.

POSIBLES ALINEACIONES DE SEVILLA Y GRANADA

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Augustinsson; Joan Jordán, Gudelj; ‘Tecatito’ Corona, Martial, Ocampos; En-Nesyri.

Granada: Maximiano; Quini, Domingos Duarte, Germán, Raúl Torrente, Escudero; Petrovic, Luis Milla, Antonio Puertas, Machís; Jorge Molina.