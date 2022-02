Se viene el ‘Gran Derbi’. Sevilla chocará ante Real Betis EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por la fecha 26 de LaLiga Santander este domingo 27 de febrero desde las 10:15 a.m. (hora peruana). Podrás seguir el partido Gratis a través de la señal de Directv Sports.

El Sevilla y el Betis se verán por tercera vez en la presente temporada, en esta ocasión en el partido de la segunda vuelta de LaLiga, torneo en la que ambos andan encaramados en lo alto de la tabla como segundo y tercero, respectivamente, y con ganas de seguir firmes en consolidar sus puestos ‘Champions’.

El partido llega después de que en la primera cita liguera el equipo de Julen Lopetegui se impusiera 0-2 en el Benito Villamarín al del chileno Manuel Pellegrini y tras el polémico encuentro de los octavos de la Copa del Rey en este mismo escenario, que se lo llevaron los verdiblancos (2-1) y que quedó marcado por su suspensión al ser alcanzado el sevillista Joan Jordán por un palo lanzado desde la grada.

Los de Sevilla tiene cinco puntos mas que Betis, aunque éstos suman a sus ilusiones la posibilidad de plantarse en la final de Copa si el próximo jueves superan al Rayo en una eliminatoria que tienen encarrillada (1-2).

Sevilla vs Real Betis: horarios en el mundo

México – 9:15 a.m.

Perú – 10:15 a.m.

Colombia – 10:15 a.m.

Ecuador – 10:15 a.m.

Venezuela – 11:15 a.m.

Bolivia – 11:15 a.m.

Argentina – 12:15 p.m.

Chile – 12:15 p.m.

Paraguay – 12:15 p.m.

Uruguay – 12:15 p.m.

Brasil – 12:15 p.m.

España – 4:15 p.m.

Sevilla vs Real Betis: canal de TV y Online

México – Blue to Go Video Everywhere

Perú – Directv Sports

Colombia – Directv Sports

Ecuador – Directv Sports

Venezuela – Directv Sports

Argentina – Directv Sports

Chile – Directv Sports

Uruguay – Directv Sports

Brasil – Star+

España – Movistar +

Además, ambos llegan a la cita tras superar con sufrimiento este jueves sus eliminatoria de la Liga Europa, ante el Dinamo de Zagreb y el Zenit de San Petersburgo, y conociendo ya a sus rivales para los octavos, que para los béticos es el Eintracht Fráncfort alemán y para los sevillistas el West Ham inglés.

Lopetegui, como es habitual prácticamente desde el inicio de este curso, tiene que estudiar hasta último momento la disponibilidad de jugadores ante la acumulación de bajas. Así, ahora es la defensa la que mas quebraderos de cabeza da al tener problemas con su pareja de centrales titulares.

En este capítulo, Pellegrini tiene una baja importante, la del máximo goleador del equipo, Juanmi Jiménez, quien debe cumplir un partido de suspensión y que se une a otros con mermas físicas como el lateral izquierdo Juan Miranda, el lateral derecho Martín Montoya, el extremo Rodri Sánchez o el centrocampista Víctor Camarasa.

También tiene dolencias por un golpe en las costillas el lateral derecho senegalés Youssouf Sabaly, que estuvo convocado para el partido del jueves en el Villamarín ante el Zenit pero no jugó y al que este sábado no se le vio en la sesión preparatoria que se desarrolló en la ciudad deportiva.

Sevilla vs Real Betis: alineaciones probables

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Gudelj, Fernando, Acuña; Delaney, Joan Jordán; Tecatito Corona, Rakitic, Papu Gómez; y En-Nesyri.

Real Betis: Rui Silva; Bellerín, Bartra, Édgar, Álex Moreno; Guido Rodríguez, William Carvalho; Canales, Fekir, Tello; y Borja Iglesias.

