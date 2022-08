El Sevilla recibe este viernes al Valladolid en un duelo por la segunda jornada de LaLiga Santander en el que los dos equipos quieren estrenar su casillero de victorias de la temporada y disipar las dudas sembradas en su debut. Aquí en El Comercio te contaremos todos los detalles para ver el choque en vivo y en directo.

Los sevillistas, en los que pervive la incertidumbre por su mal papel del debut en Pamplona (2-1), polémicas arbitrales aparte por el calificado como ‘penaltito’ que les supuso su derrota, tienen claro que deben arrancar ya, con el concurso de sus fichajes -lo que parece precipitado- o no, pero lo que sí es un argumento asumido es que tienen que amarrar el triunfo en su presentación en casa.

Para ello, y tras perder ante Osasuna con muchos momentos que recordaron al equipo impotente de la segunda vuelta de la pasada Liga, sin gol y con dudas en defensa, no se prevén muchos cambios en el once del técnico Julen Lopetegui, quien, para colmo de males, perdió en el entrenamiento de este jueves a una nueva pieza titular: el extremo mexicano Jesús ‘Tecatito’ Corona.

Sevilla vs. Real Valladollid: horarios en el mundo

Perú: 3:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Venezuela: 4:00 p.m.

España: 10:00 p.m.

México: 3:00 p.m.

El Valladolid, que no podrá contar ni con el ecuatoriano Gonzalo Plata ni con el israelí Shon Weissman por lesión, buscará sus primeros puntos en Primera división, tras la “dolorosa y dura” derrota ante el Villarreal, en un debut en el que hubo “demasiado respeto al rival y un exceso de responsabilidad”.

De hecho, una de las premisas que quiere seguir el técnico del equipo blanquivioleta, José Rojo “Pacheta”, ante el Sevilla, es “ser más descarados, más verticales, más interlineados y más efectivos y contundentes de cara a la portería contraria”, ha advertido en rueda de prensa.

Para tratar de conseguirlo, dispondrá de Sergi Guardiola, que continuará en el cuadro vallisoletano, y de Óscar Plano y Monchu, que se han recuperado de sus dolencias, si bien el técnico burgalés no ha confirmado que vayan a contar con minutos de juego.

Sevilla vs. Real Valladollid: canal de TV

Perú: DirecTV Sports

Chile: DirecTV Sports

Argentina: DirecTV Sports

Uruguay: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

Venezuela: DirecTV Sports

España: Movistar LaLiga

México: Sky HD

Aunque en el caso del delantero catalán, sería conveniente que fuera adquiriendo ritmo competitivo, puesto que no ha jugado ningún encuentro hasta la fecha, en espera de su salida del club que, finalmente, no se ha producido, al no haber llegado ninguna oferta que interesase a las dos partes.

Por tanto, será un efectivo más para el Valladolid, si bien sería Sergio León el que volverá a salir de inicio en esta segunda jornada de LaLiga Santander, y como único delantero, ya que todo apunta a que mantendrá el mismo esquema que presentó el pasado sábado.





Sevilla vs. Real Valladollid: alineaciones probables:

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Gudelj, Rekik, Acuña; Fernando, Jordán; Lamela, Papu Gómez, Ocampos; y Rafa Mir.

Valladolid: Sergio Asenjo; Luis Pérez, Javi Sánchez, El Yamiq, Sergio Escudero; Roque Mesa, Aguado; Iván Sánchez, Toni Villa, Óscar Plano o Monchu; y Sergio León.