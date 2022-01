Sevilla vs. Real Zaragoza EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por dieciseisavos de final de la Copa del Rey, este jueves 6 de enero desde las 12:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de DirecTV Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

La lucha por el título de la liga española la dejará por un momento Sevilla para meterse de lleno en la Copa del Rey, torneo en el que se medirá con Real Zaragoza, buscando la clasificación a octavos de final. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio La Romareda.

A qué hora es el Sevilla vs. Zaragoza

México - 11:00 a.m. - Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Perú - 12:00 p.m. - DirecTV Sports

Ecuador - 12:00 p.m. - DirecTV Sports

Colombia - 12:00 p.m. - DirecTV Sports

Bolivia - 1:00 p.m. - DirecTV Sports

Venezuela - 1:00 p.m. - DirecTV Sports

Paraguay - 2:00 p.m. - DirecTV Sports

Chile - 2:00 p.m. - DirecTV Sports

Argentina - 2:00 p.m. - DirecTV Sports

Uruguay - 2:00 p.m. - DirecTV Sports

Brasil - 2:00 p.m. - NOW NET e Claro, GUIGO, Star+ y ESPN (Brasil)

España - 8:00 p.m. - DAZN, DAZN 1 y Movistar+

El conjunto sevillano viene de derrotar (1-0) a domicilio a Cádiz y, con ello, se puso a cinco puntos del líder Real Madrid, que tiene un encuentro pendiente. Mientras que los merengues tienen 46 puntos, el equipo dirigido por Julen Lopetegui registra 41 unidades.

“El equipo está con la tensión y la ilusión de un partido definitivo, una final, dándole la importancia y sabiendo la dificultad que entraña. Le damos toda la importancia que tiene porque sabemos la dificultad que supone, la ilusión que nos genera y no hay otra que ganar los partidos, porque son todo finales”, señaló el entrenador de Sevilla en la previa.

Dónde ver el Sevilla - Zaragoza

El estratega, más allá de que el rival de turno sea un equipo que marcha en la Segunda División y que está teniendo una irregular campaña, no se confía para nada.

“Jugamos contra un rival histórico, copero, que está en construcción a través de su director deportivo Miguel Torrecilla y con una generación de jugadores muy buena. Tienen cuatro Sub-21, que no es fácil, y cuando los analizas juegan bien, saben lo que quieren”, advirtió Lopetegui.

Entre las bajas que tendrá el Sevilla, que eliminó a Córdoba y Antratx en las rondas previas, están los marroquíes Bono y Munir, que están con su selección para afrontar la Copa Africana de Naciones. Thomas Delaney, por otro lado, está lesionado, mientras que Jesús Navas anda en proceso de recuperación total de una lesión.

Real Zaragoza, por su parte, se sacó del camino a Mensajero y Burgos en las instancias anteriores. Ahora, los ‘Leones’ van por el Sevilla, ante el que perdieron (4-0) la última vez que se enfrentaron, en el 2013.

Sevilla vs. Real Zaragoza: probables alineaciones

Real Zaragoza: Raton, A. López, L. López, Clemente, Nieto, Zapater, Eguaras, Adrian, Yanis, Azon y Sainz DT: Juan Ignacio Martínez.

Sevilla: Dmitrovic, Juanlu, Gudelj, Rekik, Augustinsson, Rakitic, Jordan, Torres, El Haddadi, Romero e Idrissi. DT: Julen Lopetegui.

