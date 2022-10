Sevilla se enfrentará a Valencia en un vibrante duelo EN VIVO | EN DIRECTO | GRATIS por la décima jornada de LaLiga Santander 2022-23. Podrás seguir este partido a través de la web de El Comercio, además de enterarte todos los horarios en el mundo y canales de TV.

El Valencia, que esta temporada ha recobrado anteriores bríos de la mano del italiano Gennaro Gattuso, acude el martes en LaLiga al Sánchez-Pizjuán con la idea de mantener la línea e incluso mejorarla como visitante, y para ello se mide al Sevilla, un rival que ha arrancado el curso muy mal y que parece que con el argentino Jorge Sampaoli ha empezado a recuperar su rendimiento.

La llegada del argentino ha coincidido con el debut en el centro de la defensa del brasileño Marcao Teixeira y ello parece traducirse en un mejor funcionamiento de esa parcela, aunque en ataque aún se ven muchas carencias y al equipo le cuesta crear ocasiones de gol.

Sampaoli comenzó el domingo a preparar el duelo ante el Valencia con la novedad de la presencia en el grupo del brasileño Fernando Reges después de que una enfermedad vírica le haya hecho perderse los cinco últimos encuentros, aunque su aportación fundamental como mediocentro defensivo tendrá que esperar pues en la sesión de este lunes ya no se le vio sobre el césped y el propio técnico anunció que está descartado.

El Valencia llega a esta cita tras la decepción que supuso el empate ante el Elche del pasado sábado, en un encuentro en el que no obstante logró salvar un punto que durante bastantes minutos de la segunda parte pareció que también iba a perder, según confesó el propio técnico Gennaro Gattuso.

El técnico había advertido del peligro del choque ante el Elche por lo aparentemente sencillo que podía parecer tras el brillante triunfo en el campo del Osasuna y ante la crisis en la que llegaba su rival, pero también aseguró hace unos días que a su equipo le faltaba continuidad en el juego para poder aspirar a Europa y que en todo caso debía demostrar merecerlo en el campo ante rivales como el Sevilla.

El partido, por lo tanto, será una prueba para constatar si los argumentos que maneja el equipo valenciano le dan pie a soñar con poder aspirar a clasificarse para competiciones continentales o si debe esperar al menos unos meses para ese asalto.

Al ser el primero que debe afrontar el equipo esta campaña con tan poco tiempo respecto al anterior servirá también para ver si Gattuso introduce o no rotaciones en este tipo de semanas. El técnico ha asegurado que su decisión estará marcada por los resultados de las analíticas que han realizado a los jugadores.

Sevilla vs Valencia: alineaciones probables:

Sevilla: Bono; Montiel, Nianzou, Marcao, Acuña; Gudelj, Joan Jordán; Lamela, Isco, Óliver Torres; En-Nesyri.

Valencia: Mamardashvili; Correia, Paulista o Cömert, Diakhaby, Gayà; Musah, Guillamón o Nico González, Almeida; Lino, Kluivert, Cavani o Marcos André.