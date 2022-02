Logró salir de Kiev. El jugador israelí, Manor Solomon, recibió ayuda de las autoridades de Israel para poder salir de territorio ucraniano, el mismo que está cerrado por Rusia, luego de que el país que gobierna Vladimir Putin le declarara la guerra a Ucrania.

El futbolista israelí milita en el Shakhtar Donetsk de la liga de Ucrania y, como muchos extranjeros, buscó abandonar las zonas de guerra por cualquier medio. Ante esto, el gobierno de Israel, decidió apoyar al jugador dándole un auto con conductor para retirarse y llegar a Polonia.

Solomon estuvo alojado en un hotel en el medio de la ciudad junto a sus compañeros antes de retirarse camino a Polonia, país al que llegó tras recorrer más de 450 kilómetros, en un viaje que tomó más de 15 horas por las complicaciones que se generaron para salir de Ucrania.

El mensaje de Solomon

Manor Solomon está en Polonia y se tomó el tiempo para publicar un extenso mensaje en sus redes sociales, donde contó toda la experiencia que vivió, así como mandar un mensaje de apoyo a todos los ucranianos.

“Primero que nada, para mí va bien y ahora estoy en Polonia. Mi corazón está con los ciudadanos israelíes y ucranianos que todavía están atrapados en el país y, por supuesto, con todos los miembros de mi grupo, cuídense. El jueves por la mañana me desperté con el sonido de las explosiones y alarmas, inmediatamente me comuniqué con el grupo y mis amigos de Kiev, después de darme cuenta de que tenía que cuidarme y que el grupo no tenía mucho que hacer, decidí irme y a las 18:30 me recogió el ucraniano. conductor de un amigo”, inició Solomon.

“El camino era muy largo, atascos de locos y pánico de la gente que huía, el código de circulación era una recomendación y todas las gasolineras estaban voladas. Después de más de 15 horas de duro manejo, el conductor me dejó cerca de la frontera polaca con la esperanza de que pudiera cruzar (a los jóvenes ucranianos no se les permite salir del país).En la frontera había un gran caos y decenas de miles de personas, mujeres y hombres con familias y niños llorando, de pie con sus maletas en el frío helado, en una gran incertidumbre. Cuando vi que las colas no avanzaban y que yo estaba atascado en el lugar, me di cuenta de que no me debían nada y solo esperaba un vehículo de rescate israelí que pudiera salvarme”, agregó el jugador del Shaktar.

“Después de más de 10 horas de hacer cola con el equipaje en una multitud de personas, llegó el teléfono que estaba esperando y feliz de subirme a un automóvil que había salvado a otra familia israelí, y juntos cruzamos la frontera. Muchas gracias a todos los que hicieron todo lo posible para ayudarme, realmente lo aprecio.Mi corazón está con las personas que todavía están allí y no pueden hacerlo, ojalá pudiera ayudar.Rezo para que todos los israelíes, miembros de mi grupo y ciudadanos en Ucrania puedan salir del país y espero que la difícil y compleja situación termine pronto”, finalizó el futbolista israelí.