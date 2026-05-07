Shakira fue confirmada como la voz oficial del Mundial 2026 con su nueva canción titulada “Dai Dai”, tema que acompañará el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El anuncio lo hizo la propia artista a través de sus redes sociales, generando gran expectativa entre los fanáticos del fútbol y la música.

El tema será lanzado oficialmente el próximo 14 de mayo y ya cuenta con un adelanto grabado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, donde la cantante aparece interpretando fragmentos junto a bailarinas y una puesta en escena cargada de energía.

“Dai Dai” marca el regreso de Shakira a los himnos mundialistas, un terreno en el que ya dejó huella con “Waka Waka” en Sudáfrica 2010 y “La La La” en Brasil 2014, dos canciones que se convirtieron en fenómenos globales y quedaron en la memoria de los aficionados.

Con este nuevo lanzamiento, la artista colombiana buscará repetir ese impacto y consolidarse nuevamente como la voz del fútbol a nivel mundial, en un torneo que contará con un formato ampliado y una audiencia global histórica.