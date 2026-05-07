Por Redacción EC

Shakira fue confirmada como la voz oficial del Mundial 2026 con su nueva canción titulada “Dai Dai”, tema que acompañará el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El anuncio lo hizo la propia artista a través de sus redes sociales, generando gran expectativa entre los fanáticos del fútbol y la música.

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