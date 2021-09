Conforme a los criterios de Saber más

Los críticos acérrimos del Real Madrid siempre se quejan que al cuadro español le toca, al menos, un equipo débil en la fase de grupos de la Champions League. Esta vieja pelea volvió a salir a luz porque esta temporada a los madridistas le toca enfrentar al Sheriff Tiraspol, equipo que representa a Moldavia y por primera vez juega este torneo. El equipo de Gustavo Dulanto viene ganando 1-0 y está muy cerca de lograr una verdadera hazaña.

El Sheriff Tiraspol no será el único rival raro al que enfrenta el Real Madrid en la Champions League. De hecho, desde que se juega la Champions League (1992-93), el conjunto madridista ya jugó con equipos pocos conocidos en fase de grupos.

Real Madrid ha sido uno de los clubes con más suerte en la fase de grupos. En 17 oportunidades, el equipo español compartió grupo con equipos de bajo nivel o que recién debutaban en el torneo como el Sheriff Tiraspol. Casi todos fueron presa fácil para los españoles.

“Nosotros no pensamos ir al Madrid y ver lo que sucede, vamos a Madrid a sacar los tres puntos. Tendría una mentalidad muy perdedora si diría que vamos por un empate, lo hemos hablado con mis compañeros y nosotros vamos por todo. Tenemos buenos jugadores, obviamente no somos el Real Madrid, pero nosotros tenemos nuestras armas y por algo estamos en la Champions”, declaró Gustavo Dulanto a RPP en la previa del Real Madrid vs. Sheriff Tiraspol.

El central peruano, referente del Sheriff, va con el mejor ánimo del mundo para logran hazaña casi imposible. Y es que ningún club pequeño pudo robarle un punto al Real Madrid jugando en el Santiago Bernabéu. El equipo de Gustavo Dulanto viene ganando 1-0 y está a 45 minutos de lograr algo histórico.

Gustavo Dulanto disputa la Champions League con el Sheriff de Tiraspol

Muchos dirán que el Shakhtar Donetsk lo hizo en la temporada pasada ganándole 3-2 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, el equipo ucraniano es un habitual participante de la Champions League. En aquel torneo clasificó de manera directa sin tener que pasar por la fase previa y estuvo ubicado en el bombo 2 del sorteo.

La Champions League es el torneo favorito del Real Madrid sus 13 títulos lo reflejan. El Real Madrid vs. Sheriff Tiraspol de este 28 de setiembre será otro David vs. Goliat en este torneo donde el más fuerte siempre ha ganado en casa.

Real Madrid enfrentó al Rosenborg en la Champions League 2005-05. El cuadro español ganó los dos partidos de la fase de grupos. En la temporada 1997-98 el cuadro noruego derrotó al Madrid.

La única vez que perdió puntos ante un equipo pequeño fue de visita. Tampoco fueron muchas veces: Ferencváros de Hungría, Partizán de Belgrado y Legia Varsovia lograron empatar, Rosenborg es el único que le ganó al Real Madrid.

Este Real Madrid no es el de hace algunos años. Ya no tiene una figura grande como Cristiano Ronaldo. Sin embargo, ha formando un equipo con jugadores jóvenes y una base de experimentados que lo ganaron todo con el equipo español.

Sheriff Tiraspol sorprendió en la primera fecha derrotando al Shakhtar Donetsk. Ahora quiere escribir una de sus historias más increíbles. El Real Madrid es el primer examen más complicado que va afrontar el equipo que representa a Moldavia.

TEMPORADA EQUIPOS 1995-96 Ferencváros (Hungría) emapató de visita / Grasshopper (Suiza) 1997-98 Rosenborg (Noruega) ganó de visita 1998-99 Sturm Graz (Austria) 1999-2000 Molde (Noruega) 2003-04 Partizán de Belgrado (Serbia y Montenegro) empató de visita 2005-06 Rosenborg (Noruega) 2006-07 Steaua Bucarest (Rumanía) 2008-09 BATE Borisov (Bielorrusia) 2009-10 Zúrich (Suiza) 2010-11 Auxerre (Francia) 2011-12 Dinamo Zagreb (Croacia) 2013-14 Copenhague (Suiza) 2014-15 Ludogorets Razgrad (Bulgaria) Basilea (Suiza) 2015-16 Malmo FF (Suecia) 2016-17 Legia Varsovia (Polonia) empató de visita 2017-18 APOEL (Chipre) 2018-19 Viktoria Plzen (República Checa)

-EL RECORDADO APOEL-

La última vez que un equipo del mismo nivel del Sheriff Tiraspol hizo historia en la Champions League fue en la temporada 2011-12. El APOEL de Chipre sorprendió a todo el mundo llegando hasta los cuartos de final del torneo europeo.

Aquella campaña del APOEL Nicosia fue histórica. El equipo de Chipre comenzó la Champions League desde la segunda fase previa del torneo. Derrotó al Skënderbeu (Albania), Slovan Bratislava (Eslovaquia) y al Wisla Cracovia (Polonia) para llegar hasta la fase de grupos.

Los jugadores del club Apoel de Chipre posan para una foto de grupo antes del comienzo de su partido de fútbol del grupo G de la Liga de Campeones de la UEFA contra el Zenit en Nicosia el 13 de septiembre de 2011.

Todos querían tener al APOEL en su grupo. Era el rival a vencer para asegurar, al menos, un cupo en la Europa League. Sin embargo, nadie contó que los legendarios rompan con todos los pronósticos de aquel año. El equipo “débil” quedó primero en su grupo por encima de Zenit San Petersburgo, Porto y Shakhtar Donetsk.

Todos pensaban que ahí quedaba la participación del APOEL en la Champions League. Pero una vez más, nos regaló una histórica jornada eliminando al Lyon de Francia por penales en octavos de final luego de empatar 1-1 la serie.

Los jugadores del Apoel celebran tras ganar su partido de fútbol de la Liga de Campeones de la UEFA contra el Olympique Lyonnais (Lyon) en el estadio GSP de la capital chipriota, Nicosia, a primera hora del 8 de marzo de 2012.

El portero español del Real Madrid Iker Casillas y otros jugadores del Real Madrid posan para una foto de grupo antes de su partido de fútbol de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA contra el APOEL en el estadio GSP de Nicosia el 27 de marzo de 2012. El Real Madrid ganó 3-0.

La participación del APOEL terminó en cuartos de final donde enfrentó al Real Madrid. El cuadro español le puso fin a la histórica campaña de un equipo pequeño que hasta la fecha nadie ha podido igualar.

El Sheriff Tiraspol tiene una tarea complicada porque comparte grupo con el Real Madrid, Inter de Milán y el Shakhtar Donetsk. El equipo de Gustavo Dulanto es el llamado a vencer; sin embargo, nadie le quita el sueño a este plantel de llegar lejos en su primera participación en la Champions League.

El defensor peruano y capitán del FC Sheriff Tiraspol de Moldavia, Gustavo Dulanto debutó con un triunfo histórico en la primera fecha del grupo D de la Champions League. (Fuente: América TV)