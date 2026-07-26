Víctor Osimhen protagonizó una de las mayores polémicas del mercado europeo. El delantero nigeriano, que en julio de 2025 se convirtió en el fichaje más caro de la historia del Galatasaray, utilizó una transmisión en vivo de Instagram para cargar con dureza contra la dirigencia del club turco, denunciando retrasos en el pago de su salario y dejando abierta la posibilidad de marcharse si la situación no cambia.

“No he recibido mi salario durante tres meses. Si no fuera por mí, nadie en el mundo conocería al Galatasaray. Si no me pagan, me iré, ¡ustedes, gente desagradecida!”, afirmó el atacante, visiblemente molesto durante la transmisión. Sus palabras no tardaron en viralizarse y generaron un fuerte impacto tanto en Turquía como en el resto de Europa, debido al peso específico del futbolista y al delicado momento institucional que atraviesa el club.

Las declaraciones resultan especialmente llamativas si se tiene en cuenta que Osimhen llegó al Galatasaray hace apenas un año como la gran apuesta deportiva de la institución. El club rompió todos sus registros económicos para concretar su fichaje, convencido de que el nigeriano sería la figura encargada de liderar el proyecto tanto en la liga local como en las competiciones europeas. Sin embargo, la relación parece haberse deteriorado rápidamente a raíz de los presuntos incumplimientos salariales denunciados por el propio jugador.

🚨Victor Osimhen canlı yayın da ağır konuştu



“3 aydır maaş alamıyorum. Ben olmasam kimse dünyada Galatasarayı tanımaz. Paramı vermezseniz giderim nankörler, paramı kim yiyorsa anasını …..” pic.twitter.com/PGmMzEXFvl — Plus Global (@Fenersports_tr) July 25, 2026

El estallido del goleador también coincide con las versiones que lo sitúan en la órbita del Barcelona, club que analiza alternativas para reforzar su ataque ante la inminente salida de Robert Lewandowski. Aunque en los últimos meses el propio Osimhen había restado importancia a esos rumores e incluso aseguró que no estaba centrado en abandonar Turquía, sus últimas declaraciones reavivaron las especulaciones sobre un posible cambio de equipo durante este mercado de fichajes.

Por ahora, el Galatasaray no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las acusaciones del delantero. Mientras tanto, las explosivas palabras de Osimhen ya recorren el mundo y ponen en duda su continuidad en el campeón turco. Lo que parecía ser una relación destinada a marcar una época amenaza con romperse por un conflicto económico que podría acelerar la salida de uno de los atacantes más cotizados del fútbol europeo.

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