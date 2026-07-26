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Resumen

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El delantero nigeriano sorprendió con un explosivo directo en Instagram en el que denunció tres meses de salarios impagos. (Foto: Agencias)
El delantero nigeriano sorprendió con un explosivo directo en Instagram en el que denunció tres meses de salarios impagos. (Foto: Agencias)
Por Marco Quilca León

Víctor Osimhen protagonizó una de las mayores polémicas del mercado europeo. El delantero nigeriano, que en julio de 2025 se convirtió en el fichaje más caro de la historia del Galatasaray, utilizó una transmisión en vivo de Instagram para cargar con dureza contra la dirigencia del club turco, denunciando retrasos en el pago de su salario y dejando abierta la posibilidad de marcharse si la situación no cambia.

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