Mbappé, durante la entrevista. Foto: JESUS ALVAREZ ORIHUELA/AS
Mbappé, durante la entrevista. Foto: JESUS ALVAREZ ORIHUELA/AS
Por Redacción EC

Kylian Mbappé concedió su primera entrevista a un medio deportivo español desde su llegada al Real Madrid. El delantero francés conversó con José Félix Díaz, director editorial de AS, durante el inicio de su tercera temporada como jugador madridista y repasó varios temas de actualidad.

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