Kylian Mbappé concedió su primera entrevista a un medio deportivo español desde su llegada al Real Madrid. El delantero francés conversó con José Félix Díaz, director editorial de AS, durante el inicio de su tercera temporada como jugador madridista y repasó varios temas de actualidad.
Kylian Mbappé concedió su primera entrevista a un medio deportivo español desde su llegada al Real Madrid. El delantero francés conversó con José Félix Díaz, director editorial de AS, durante el inicio de su tercera temporada como jugador madridista y repasó varios temas de actualidad.
Una de sus declaraciones más contundentes estuvo relacionada con la importancia de vestir la camiseta del conjunto blanco. “Si quieres formar parte de la historia del fútbol, algún día tienes que jugar en el Real Madrid”, sostuvo el atacante, quien aseguró que llegar al club era un objetivo que tenía desde hace años.
Mbappé también explicó que su relación con el Real Madrid va más allá de las individualidades. “El Madrid es más importante que todo el mundo, más que cada relación, más que cada ambición. Es el Real Madrid”, afirmó al ser consultado sobre la convivencia y las relaciones dentro del vestuario.
Mbappé y su objetivo con el Balón de Oro
El Balón de Oro fue uno de los principales temas de la conversación. Mbappé reconoció que considera que este puede ser un buen momento para conseguir el premio, aunque remarcó que su principal argumento debe estar dentro de la cancha.
“Mi opinión es que este es un buen año para ganarlo. Yo puedo hablar muy bien, pero mi mejor abogado son mis pies. Por mucho que yo hable”, señaló el francés.
Sin embargo, el delantero puso el foco en el vínculo del galardón con el Real Madrid. “Lo más importante para mí es que el Balón de Oro vuelva al Real Madrid. Debe volver al Bernabéu, a los madridistas, que vuelva para todas estas personas para darles ilusión. Esa gente se la merece más que todo el mundo”, manifestó.
Mbappé evitó entrar en el debate sobre quién es favorito y sostuvo que su trabajo consiste en convencer a los votantes mediante sus actuaciones. La ceremonia del Balón de Oro está programada para el próximo 26 de octubre.
Mbappé habló de Mourinho y sus entrenadores
José Mourinho también apareció en la conversación. Mbappé recordó al técnico portugués y destacó especialmente su personalidad y capacidad de liderazgo.
“Mou es especial, es una de las personas más inteligentes que he conocido. Es un líder”, afirmó el atacante.
El francés explicó que los cuatro entrenadores que ha tenido en el Real Madrid han aportado diferentes perspectivas sobre el fútbol y que considera un privilegio haber trabajado con ellos.
Además, descartó ponerse una cifra concreta de goles como objetivo para una temporada. “No tengo un objetivo de goles porque no sabes lo que puede pasar en una temporada, y no me pongo límite porque así voy siempre a por más”, explicó.
“Meter goles es un arte”
Mbappé también reflexionó sobre su relación con el gol y sobre las críticas que recibe cuando se le señala únicamente por su capacidad goleadora.
El francés aseguró que ha aprendido con los años que existen diferentes formas de entender el fútbol y que está abierto a escuchar opiniones distintas. Para él, marcar no se reduce a una estadística.
“Meter goles es un arte, una manera de ser y de ver el fútbol”, sostuvo.
🚨 Kylian MBAPPÉ: “Soy un COMPETIDOR, NO quiero ver a otra PERSONA GANAR”— Diario AS (@diarioas) September 17, 2026
“No hay mejor sitio en el MUNDO que el BERNABEU”
“Quiero que el BALÓN DE ORO vuelva al REAL MADRID”
ENTREVISTA EXCLUSIVA de @jfelixdiaz , HOY a las 21:00 en AS pic.twitter.com/wK9YijzjHk
El delantero explicó que los jugadores que consiguen marcar muchos goles desarrollan una relación especial con esa faceta del juego, asociada a una sensación de alegría y plenitud.
“Si marcar goles fuese fácil, todo el mundo los marcaría”, agregó Mbappé, quien también defendió la importancia de las distintas funciones dentro de un equipo.
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