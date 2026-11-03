La confesión de Alexis Mac Allister sobre Messi que ilusiona a los hinchas argentinos. Foto: Luis ROBAYO / AFP via Getty Images
La confesión de Alexis Mac Allister sobre Messi que ilusiona a los hinchas argentinos. Foto: Luis ROBAYO / AFP via Getty Images
Por Redacción EC

La posibilidad de que Lionel Messi deje de vestir la camiseta de la selección argentina todavía es difícil de asimilar para sus compañeros. Así lo expresó Alexis Mac Allister, quien reconoció que aún no termina de acostumbrarse a la idea de que el capitán albiceleste ya no esté con el equipo.

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