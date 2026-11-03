La posibilidad de que Lionel Messi deje de vestir la camiseta de la selección argentina todavía es difícil de asimilar para sus compañeros. Así lo expresó Alexis Mac Allister, quien reconoció que aún no termina de acostumbrarse a la idea de que el capitán albiceleste ya no esté con el equipo.

En una entrevista con Los Edul, el mediocampista del Liverpool fue consultado sobre cómo vive la posible salida de Messi y admitió que, al igual que ocurrió después de conquistar la Copa del Mundo, todavía necesita tiempo para dimensionar lo que significaría su ausencia.

Mac Allister reconoce que todavía no asimila la salida de Messi

El volante argentino explicó que la despedida de Messi es una situación que todavía no termina de procesar. Para el futbolista, la presencia del capitán ha sido tan importante que imaginar a la selección sin él resulta complicado.

“Yo creo que todavía no, o así como nos pasó con la Copa del Mundo, que a uno le cuesta asimilar ese tipo de cosas, creo que todavía no nos damos cuenta de que Leo no va a estar más con nosotros”, señaló.

Al ser consultado sobre si la posibilidad de volver a compartir equipo con Messi podría hacerse realidad, Mac Allister dejó entrever que mantiene una pequeña esperanza. Aunque dijo comprender la decisión del astro argentino, consideró que todavía podría existir una oportunidad de verlo nuevamente con la selección.

Mac Allister habla sobre el posible adiós de Messi a la selección argentina: “Todavía no nos damos cuenta”. Foto: EFE

“Capaz que sí, o sea, entiendo obviamente todo lo que se generó, la decisión de él y demás, pero no sé, yo siento que todavía hay una puertita abierta en algún momento. Yo lo siento así porque él siempre lo dio todo por la selección, siempre marcó la diferencia dentro de la cancha, lo hizo en un Mundial con 39 años, pero bueno, entiendo también la decisión de él y demás”, manifestó.

Mac Allister destacó el nivel de Messi en el Mundial

El mediocampista también resaltó el rendimiento que mostró Messi durante la Copa del Mundo. Incluso, contó que conversa con otros compañeros sobre el nivel que exhibió el capitán argentino y reconoció que todavía le resulta difícil creer lo que fue capaz de hacer en el torneo.

“Es que es increíble, o sea, yo cuando hablo con todos los chicos acá, me dicen el Mundial que jugó Messi, yo no me puedo creer. Y bueno, ahí te marca que él todavía está al nivel”, concluyó.

Alexis Mac Allister en Los Edul: “Todavía no asimilé la salida de Messi; no nos damos cuenta que no va a estar más con nosotros. Yo siento que sigue la puertita abierta en algún momento. Decido sentirlo así”. Capítulo 4 ya disponible en mi canal de YouTube. https://t.co/Bf4LS1VWRW — Gastón Edul (@gastonedul) November 3, 2026

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