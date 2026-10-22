Lionel Messi volvió a despertar la nostalgia de los hinchas del FC Barcelona al recordar su vínculo con el club catalán y la ciudad donde vivió algunos de los años más importantes de su carrera. Durante su visita a España para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, el astro argentino compartió unas palabras que reflejan el cariño que conserva por una institución que marcó su historia dentro y fuera de las canchas.

Al ser consultado sobre lo que representa el Barcelona en su vida, el campeón del mundo no ocultó sus sentimientos y reconoció que resulta complicado resumir en pocas palabras todo lo que vivió durante su etapa en el equipo azulgrana.

“¿Qué significa el FC Barcelona para mí? Tantas cosas hermosas, es difícil resumir lo que significa el FC Barcelona en pocas palabras… Siento un amor muy especial por la ciudad y el club”, expresó el futbolista argentino.

Los títulos y los recuerdos que marcaron su historia

Messi también recordó los éxitos deportivos que consiguió con el Barcelona y destacó que aquella etapa no estuvo definida únicamente por la cantidad de trofeos levantados, sino también por la manera en que el equipo alcanzó sus objetivos y disfrutó del fútbol.

“En Barcelona tuvimos la suerte de ganar todo, no solo por lo que logramos, sino también por la forma en que lo hicimos y por cuánto disfrutamos jugando, ganando y alcanzando hitos importantes”, señaló el argentino, en una reflexión que remite a una de las épocas más exitosas de la historia del club.

Lionel Messi - Barcelona. (Foto: AFP) / JOSEP LAGO

Barcelona, la ciudad donde Messi se convirtió en una leyenda

La relación entre Messi y el Barcelona comenzó cuando era apenas un adolescente. El rosarino llegó a las categorías formativas del club en 2000 y debutó con el primer equipo en 2004. Desde entonces, su crecimiento futbolístico estuvo ligado a la institución catalana, con la que conquistó múltiples títulos nacionales e internacionales.

Durante su trayectoria en el primer equipo, el argentino ganó cuatro Champions League y diez títulos de LaLiga, además de otras competiciones. Sus goles, asistencias y actuaciones decisivas lo convirtieron en uno de los futbolistas más importantes de la historia azulgrana.

Su visita a España y el recuerdo de una etapa inolvidable

Las declaraciones de Messi se producen durante su visita a Oviedo, donde recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 por su trayectoria deportiva y su compromiso solidario. El argentino llegó acompañado de su esposa, Antonela Roccuzzo, y su presencia generó gran expectativa entre los aficionados españoles.

🚨🎙️| Lionel Messi: “What does FC Barcelona mean to me? So many beautiful things, it’s hard to sum up what FC Barcelona means in just a few words.. I feel a very special love for the city and the club.”#fcblive 🥺❤️ https://t.co/fOipQRQXtm — BarçaTimes (@BarcaTimes) October 22, 2026

Aunque actualmente juega en el Inter Miami de Estados Unidos, el vínculo emocional con Barcelona continúa formando parte de su historia personal. Sus palabras recuerdan que, más allá de los nuevos desafíos y los títulos conseguidos en otros escenarios, la etapa que vivió con la camiseta azulgrana mantiene un lugar especial en su memoria.

Para los seguidores del Barcelona, el mensaje representa una nueva muestra del cariño que Messi conserva por el club y la ciudad que lo acompañaron durante su formación y consolidación como estrella mundial. Una historia que sigue presente en el recuerdo de los hinchas, incluso años después de su salida de la institución catalana.

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