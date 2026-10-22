Ningún club ha logrado sacar a Lionel Messi de Barcelona. (Foto: AFP)
Ningún club ha logrado sacar a Lionel Messi de Barcelona. (Foto: AFP)
/ LLUIS GENE
Por Redacción EC

Lionel Messi volvió a despertar la nostalgia de los hinchas del FC Barcelona al recordar su vínculo con el club catalán y la ciudad donde vivió algunos de los años más importantes de su carrera. Durante su visita a España para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, el astro argentino compartió unas palabras que reflejan el cariño que conserva por una institución que marcó su historia dentro y fuera de las canchas.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.