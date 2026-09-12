Una imagen que estremeció al fútbol argentino. Emanuel Mammana sufrió una escalofriante lesión durante el partido entre Vélez y Newell’s por la Liga Profesional. El defensor del ‘Fortín’ chocó con su propio arquero, Tomás Marchiori, durante una jugada aérea y quedó tendido sobre el césped. El golpe fue tan fuerte que tuvo que ser retirado en camilla y trasladado de inmediato a un centro médico de Rosario.

La acción ocurrió a los 10 minutos del segundo tiempo. Tras un centro al área de Vélez, Marchiori salió a despejar y terminó impactando con la espalda de Mammana. El zaguero cayó inmediatamente y solicitó asistencia médica. Los estudios posteriores revelaron la gravedad del traumatismo: sufrió múltiples fracturas de costillas y un neumotórax, producto de la perforación de uno de sus pulmones.

Según la información difundida desde Argentina, fueron siete las costillas fracturadas y una de ellas habría provocado la perforación pulmonar. Mammana debió ser operado de urgencia y se le colocó un tubo de drenaje pleural para tratar el neumotórax. El parte médico de Vélez señaló que el futbolista se encontraba estable y permanecía en terapia intensiva por precaución, mientras los médicos evaluaban su evolución y la necesidad de una nueva intervención para tratar las fracturas.

Este fue el durísimo choque que sufrió Mammana con su compañero Marchiori, que le fracturó ¡SIETE COSTILLAS!



Terrible imagen. ⚠️😳 pic.twitter.com/nHZLe1QgEc https://t.co/fePs5Au16V — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 12, 2026

La escena ocurrió en un partido que terminó 1-1. Pese a la gravedad de la lesión de Mammana, el encuentro continuó y Marchiori incluso tuvo protagonismo poco después al atajar un penal. Newell’s consiguió el empate en los minutos finales. Ahora, el resultado quedó en segundo plano: toda la atención está puesta en la recuperación del defensor de Vélez, quien deberá permanecer bajo observación médica tras uno de los golpes más fuertes que se han visto recientemente en el fútbol argentino.

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