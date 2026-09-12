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Resumen

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Emanuel Mammana, defensor de Vélez, chocó con su propio arquero, fue retirado en camilla y terminó internado tras sufrir una grave lesión en el tórax.
Emanuel Mammana, defensor de Vélez, chocó con su propio arquero, fue retirado en camilla y terminó internado tras sufrir una grave lesión en el tórax.
Por Marco Quilca León

Una imagen que estremeció al fútbol argentino. Emanuel Mammana sufrió una escalofriante lesión durante el partido entre Vélez y Newell’s por la Liga Profesional. El defensor del ‘Fortín’ chocó con su propio arquero, Tomás Marchiori, durante una jugada aérea y quedó tendido sobre el césped. El golpe fue tan fuerte que tuvo que ser retirado en camilla y trasladado de inmediato a un centro médico de Rosario.

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