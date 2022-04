Sigali fue el protagonista de una campaña de concientización sobre el alzheimer de Racing Club

Leonardo Sigali se convirtió en tendencia en redes sociales tras una entrevista que le realizaron: en las tres preguntas respondió “no me acuerdo”. De inmediato, recibió burlas y comentarios en redes sociales; sin embargo, luego se conoció que se trataba de una campaña de concientización sobre el alzheimer de Racing Club.

Tras vencer a Sarmiento, Leonardo Sigali se acercó a la zona mixta para la habitual entrevista postpartido. El capitán de Racing acudió con un semblante extraño: no se mostraba feliz por la victoria de su equipo en la Copa de la Liga Profesional de Argentina.

La primera pregunta fue sobre una opción clara que falló. Dijo “No me acuerdo”. La segunda, sobre qué les pedía Gago en los momentos difíciles. Respondió lo siguiente: “Disculpá, pero no me acuerdo”. Y la tercera, sobre el próximo rival: “La verdad es que no recuerdo” dijo. El periodista no supo que más decir y lo dejó ir.

Tras ello, Sigali recibió críticas en redes sociales. Fue tildado de “mala leche” o “soberbio”. No obstante, todos quedaron impresionados cuando se enteraron que se trataba de una campaña de concientización sobre el alzheimer.

Racing publicó un video en sus redes sociales explicando lo que había sucedido con Figali, dándole mucho más fuerza a la campaña que realiza ‘La Academia’.

En Racing nos comprometemos con la gente y las causas que preocupan a la sociedad. Por eso nos sumamos a esta campaña de @almaasociacion para ayudar a descubrir los primeros síntomas del Mal de Alzheimer, que pueden pasar inadvertidos.#NoMeAcuerdo #DisculpamePeroNoMeAcuerdo pic.twitter.com/eFVXzwuhiR — Racing Club (@RacingClub) April 2, 2022

