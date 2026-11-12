Cristiano Ronaldo Jr. debutó con la selección Sub 17 de Portugal en la goleada 4-0 frente a Andorra, durante un encuentro correspondiente a las eliminatorias para la Eurocopa juvenil.

El delantero de 16 años, integrante de las divisiones menores del Al Nassr, ingresó a los 73 minutos con el marcador definido. El hijo mayor de ‘CR7′ lució la camiseta número 18.

Durante sus primeros minutos internacionales, el hijo de Cristiano Ronaldo estuvo cerca de estrenarse como goleador. Sin embargo, su remate de cabeza terminó desviándose y no consiguió ampliar la ventaja.

Su estreno llegó una semana después del anuncio de su padre, quien confirmó el final de su trayectoria internacional con Portugal. CR7 se despide tras 23 años, 146 goles y 234 partidos.

Este sábado enfrentará a Bulgaria y luego jugará contra Serbia, el próximo 17 de noviembre, en Lisboa, por las eliminatorias europeas.