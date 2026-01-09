La semifinal de la Supercopa de España 2026 entre Atlético de Madrid y Real Madrid no solo se definió en el campo con victoria merengue por 2-1, sino que también quedó marcada por un controvertido cruce verbal entre el técnico argentino Diego Simeone y el brasileño Vinícius Jr., que encendió la tensión en plena banda durante el clásico madrileño en Arabia Saudita.

Según la versión que circula en medios y redes, todo comenzó tras una fuerte protesta de Simeone y su banquillo por un posible penal no sancionado, lo que habría generado la reacción del delantero blanco con gestos de mofa hacia el entrenador colchonero.

El momento más explosivo llegó cuando Simeone, captado por las cámaras cerca del final del primer tiempo, le dijo a Vinícius una frase que rápidamente dio vuelta al mundo: “Te va a echar Florentino Pérez, acordate de lo que te digo”, en referencia al presidente del Real Madrid y al futuro del brasileño en el club, lo que avivó aún más la polémica.

Tras el pitazo final, la tensión continuó fuera del campo cuando Vinícius publicó en redes sociales un comentario dirigido a Simeone: “Has perdido otra eliminatoria”, exacerbando el intercambio entre ambos y llevando la discusión más allá del terreno de juego.